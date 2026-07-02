İstanbul’da ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’ düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul’da ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’ düzenlendi

İstanbul’da ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’ düzenlendi
02.07.2026 11:24
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DÜNYA-MER, İstanbul'da diplomat, siyasetçi ve askeri uzmanları bir araya getirerek 'Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı' düzenledi. Konferansta, Atlantik hegemonyasının çöküşü ve çok kutuplu yeni dünya düzeni ele alındı. İnsanlığı felaketlerden korumak için 'İnsanlık Cephesi' kurulması gerektiği vurgulandı. NATO'nun geleceği tartışıldı, Ankara Zirvesi'nin son zirve olabileceği belirtildi.

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi (DÜNYA-MER), Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde İstanbul’da tarihi bir buluşmaya imza attı. Dokuz ülkeden diplomat, siyasetçi ve askeri uzmanları bir araya getiren ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’, teması üzerine Atlantik hegemonyasının çöküşünü ve çok kutuplu yeni dünya düzeninin yükselişini mercek altına aldı. Toplantıda, insanlığı felaketlerden korumak için bir ‘İnsanlık Cephesi’nin kurulması gerektiği vurgulandı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan DÜNYA-MER Başkanı Prof. Dr. Semih Koray, NATO içindeki merkezkaç kuvvetlerinin en üst düzeye tırmandığını belirtti. Koray, ABD’nin 40’ı aşkın ülkeye uyguladığı yaptırımların bir güç gösterisi değil, istediğini yaptıramadığının kanıtı olduğunu ifade etti. Üretim gücünün Batı’dan Doğu’ya kaydığının altını çizen Koray, “Çökmekte olan bir örgütte daha fazla pay sahibi olmak, o çöküşün yükünü üstlenmektir. Yeni dünya savaşlarını engellemek için bir İNSANLIK CEPHESİ kurulmalıdır” çağrısında bulundu.

İstanbul’da ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’ düzenlendi

“ANKARA ZİRVESİ NATO’NUN SON ZİRVESİ OLABILIR”

Konferansta söz alan askeri ve stratejik uzmanlar, NATO’nun mevcut durumuna dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Eski ABD Deniz Piyadeleri İstihbarat Subayı Scott Ritter, NATO’nun Rusya ile hesaplaşma planını “harfiyen bir intihar paktı” olarak nitelendirdi. Ritter, “Ankara Zirvesi, NATO’nun şimdiye kadar topladığı son zirve olabilir. NATO tehlikeli bir Rus ruleti oynuyor ve tabancanın her haznesi dolu,” dedi.

AVRUPA'DAN İTİRAZLAR: PAX AMERİCANA ÇÖKTÜ

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Em. Tümg. Prof. Dr. Fahri Erenel ise küresel bir metastaz yaşandığını belirterek, klasik diplomasinin yerini asimetrik diplomasiye bıraktığını ve İsrail-İran geriliminde asıl kaybedenin Netanyahu olduğunu ifade etti. Tahran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fouad Izadi, ABD-Avrupa ilişkilerinin NATO içinde yapısal kırılmalara yol açtığını belirterek, ittifakın parçalanma senaryosunun masada olduğunu söyledi. Bulgaristan Diriliş Partisi Milletvekili Angel Georgiev de ülkesindeki NATO üslerini bir istila olarak gördüklerini ve ittifaktan çıkmak için referandum talep ettiklerini belirtti. İtalyan uzman Alessandro Fanetti, NATO’nun artık savunma değil, bir hegemonya aracı olduğunu vurguladı. Eski Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach ise Doğu Avrupa’daki savaşın aslında önlenebilir olduğuna dikkat çekti.

YENİ DÜNYANIN EKONOMİK VE STRATEJİK MİMARİSİ TARTIŞILDI

Rusya ve Belarus Birlik Devleti Devlet Sekreteri Prof. Dr. Sergey Yuryeviç Glazyev, Brzezinski’nin Rusya’yı parçalama ve Çin’i tecrit etme planlarının çöktüğünü belirtti. Glazyev, “Bugün Amerikan yüzyılını temsil eden sermaye birikimi döngüsünün sonuna geldik. Dünyanın merkezi artık Doğu ve Güney Asya’ya kaymıştır ve liderliği verimli yönetim sistemiyle Çin devralmıştır,” tespitini paylaştı.

Ekonomik krize dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise küresel borcun 330 trilyon dolara ulaştığını ve gelir eşitsizliğinin had safhaya çıktığını belirterek, Türkiye’nin yeni düzende müttefiklerine güvenebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul’da ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’ düzenlendi

BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN “TRÇİ” İTTİFAKI ÖNERİSİ

Konferansta öne çıkan jeopolitik değerlendirmelerden biri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Türkiye-Rusya-Çin-İran (TRÇİ) ittifakı önerisi oldu. Perinçek, “Türkiye, Atlantik sisteminden kopuyor. İran için bu ittifak bir zorunluluk, Çin’in güvenliği de Batı Asya’dan başlar. ABD ve İsrail’in nükleer gücünü caydıracak gücü TRÇİ ittifakı oluşturabilir,” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM

Küba Başkonsolosluğu, Çin Büyükelçiliği yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu konferansta, USMER Başkanı Şule Perinçek katılımcılara Anadolu’nun kadim simgelerinden “Hitit güneş testisi” takdim etti. Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan iş insanlarına, şirket ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür plaketleri verildi. Eşzamanlı çeviriyle gerçekleştirilen organizasyona uluslararası basın da yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Perinçek, İstanbul, Belarus, Ankara, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Doğu Perinçek İstanbul’da ‘Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’ düzenlendi - Son Dakika

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