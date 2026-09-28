İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

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İstanbul'da dün akşam başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te yol çöktü, Zincirlikuyu alt geçidi su dolduğu için trafiğe kapatıldı. Eyüpsultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 25 kişi tahliye edildi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. İstanbul Valiliği, yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olarak süreceğini açıkladı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece boyunca aralıklarla devam etti. Yağış en çok Beşiktaş, Şişli, Fatih, Bakırköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

FATİH'TE YOL ÇÖKTÜ

Fatih Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde, daha önce belediye ekiplerinin çalışma yaptığı bölümde yol çöktü. Oluşan çukura araçlar düştü. Çukura düşen araçları, çevredeki vatandaşlar iterek kurtardı. Yol, güvenlik şeridiyle çevrilerek trafiğe kapatıldı.

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYDI: 25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta, gece saat 01.00 sıralarında binaların arasındaki boş alanda toprak kayması meydana geldi. Bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Toprak kaymasının olduğu yerin yanındaki binada yaşayan 25 kişi, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bölgede gün içinde ayrıntılı inceleme yapılacağı kaydedildi.

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

Nispetiye Caddesi üzerindeki Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı ve bazı otobüsler seferlerini yapamadı. İtfaiye ekipleri alt geçitte biriken suyu motopomplarla tahliye etti.

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış Sultangazi'de de etkili oldu. Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı göle döndü. Cebeci, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile bir iş merkezinin otoparkını su bastı. Evini su basan Zehra Kazan, "Evimde kullanacağım hiçbir eşya kalmadı. Aramamıza rağmen 2 saat sonra müdahale etmeye geldiler" dedi.

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde İstasyon Caddesi'ndeki rögarlar taştı. Aynı mahallede Çalıkuşu Sokak'taki bir binanın kapalı otoparkını su bastı ve bina sakinleri araçlarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Bayrampaşa'da Terazidere Manastır Caddesi, Eyüpsultan'da İslambey Caddesi ve Kağıthane'de Güzeldere Caddesi de sular altında kaldı. Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde ise yağmurda kayan bir motosiklet sürücüsünün düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI

Yağış, haftanın ilk iş gününde trafiği de olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.30'da yüzde 71'e ulaştı. En yoğun taraf Anadolu Yakası oldu.

Anadolu Yakası: D-100 kara yolunda Tuzla'dan Avrasya Tüneli girişine kadar ve TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk yaşandı.

Avrupa Yakası: Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy'de araçlar ağır ilerledi.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade'deki toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferlerin yapılamadığını duyurdu.

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

VALİLİK UYARDI: PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, sağanağın hafta boyunca etkili olacağını açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre yağışlar perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacak. Rüzgar ise yağışla birlikte zaman zaman saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Valilik, vatandaşları sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM ise yağışın en yoğun günlerinin pazartesi ve salı olacağını bildirdi. AKOM'un tahminine göre metrekareye düşecek yağış miktarı şöyle olacak:

Bugün: 20-50 kilogram

Yarın: 30-60 kilogram

Çarşamba: 10-20 kilogram

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'un aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı verdi.

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SON DAKİKA: İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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