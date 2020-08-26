İşte hakemlerin yeni patronları

Spor Arena - Murat Fevzi Tanırlı | Zekeriya alp başkanlığındaki kurulun istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sadece 16 gün kala nihayet belli oldu. Başkan Serdar Tatlı olurken, 9 isimden 5'inin yusuf Namoğlu MHK'sından olması dikkat çekti. Kuddusi Müftüoğlu'nun 2015-16'daki MHK'sından Hikmet Öksüzoğlu; 2018-19'da 4 ay görev yapan Sabri Çelik MHK'sından da Kamil Abitoğlu kurulda yer aldı. Mahmut Çetiner ve Nedim Göklü de iki yeni isim olarak dikkat çekti.

BAŞKAN SERDAR TATLI VE İKİ ÜYE ŞANLIURFALI

SERDAR TATLI (54, Ş.URFA)

1997-2006 yılları arasında Süper Lig hakemliği yapan Tatlı, ilk olarak 2007'de rahmetli Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'da yer almıştı. yusuf Namoğlu başkanlığında MHK'da tekrar üye olan Serdar Tatlı, aynı zamanda hakem, gözlemci ve mentor atamalarından sorumlu Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Metin Tokat'ın yerini alarak Namoğlu döneminin önemli isimlerinden olmuştu.

MAHMUT ÇETiNER (73, Ş.URFA)

1990'da hakemliği bırakan Çetiner, daha sonraki yıllarda eğitim kurullarında (EPAK) başkanlık yaptı, MHK'larda yer aldı. Son 10 yıldır ne MHK'da ne de gözlemcilik kapsamında bir görev almadı.

NEDiM GÖKLÜ (65, Ş.URFA)

1990-97 arası 38 maçlık Süper Lig hakemliği tecrübesi var. Yaş itibarıyla gözlemcilikte vedaya hazırlanıyordu. Tatlı'ya sağ kolu denecek kadar yakın.

ÖKSÜZOĞLU, ŞAHAN MAHSUR KALDIĞINDA STATTAYDI

METiN TOKAT (60, ANKARA)

Uzun yıllar Süper Lig'de hakemlik yapan Metin Tokat, yeni MHK'nın FIFA kokart geçmişi olan üyelerinden. Her ne kadar yusuf Namoğlu başkanlığındaki MHK döneminde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMiK) üyeliğinden çıkarılmış olsa da birlikte hakemlik yaptıkları Serdar Tatlı'nın PMiK ekibinde yer alacak.

EROL ERSOY (58, İzmir)

1990-2006 ara hakemlik yapan ve FIFA kokartı takan Ersoy, son dönemdeki Namoğlu MHK'larının demirbaşlarından. İzmir bölgesi temsilcisi ve hakemlik kariyeri olarak Metin Tokat ile birlikte kurulun en deneyimlileri.

HiKMET ÖKSÜZOĞLU (60, Trabzon)

1990-97 yılları arası hakemliği var. 20152016 sezonu MHK'sının görevden alınmasının ardından TFF'nin yeni sezonda gözlemciliğe davet etmediği isimler arasındaydı. 28 Ekim 2015'te Trabzon- Gaziantep maçının hakemi Çağatay Şahan ve ekibi statta rehin alındığında oradaydı. Statta mahsur kalan hakemlere sahip çıkmadığı için eleştirilmişti. İlginçtir, şu an hakemlerin her türlü organizasyonunda yol gösterici konumdaki HAGESiS'in başında Şahan bulunuyor. Şahan'ın Öksüzoğlu'na kırgın olduğu biliniyor.

KADiR TOZLU (63, Mersin)

1990-2002 yılları arasında hakemlik yapan Kadir Tozlu, Gaziantep- Beşiktaş maçıyla hakemliğe veda edenlerden. Yine Yusuf Namoğlu MHK'sının üyelerindendi.

KAMiL ABiTOĞLU (50, Antalya)

Kulüplerin, futbolcuların ve hakemlerin muhabbetini en sevdiği hakem. Genç jenerasyonun MHK'daki tek temsilcisi. 2015 Türkiye şartlarında kellesi koparılmadan bırakabilen nadir isimlerden olmayı başaran isim! Sabri Çelik yönetiminde ilk kez MHK üyeliğine merhaba demişti, devamı Serdar Tatlı ile yeniden kurulda yer aldı.

AHMET ERDOĞAN (70, Istanbul)

İstanbul gibi hakemliğin lokomotifi şehrinin MHK'daki tek temsilcisi. MHK'ların demirbaşlarından.1994'te hakemliğe veda eden ahmet Erdoğan, sonraki yıllarda eğitim kurullarında, hakem derneğinde ve MHK'larda görev yaptı.