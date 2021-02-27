İstihbarat MİT'ten, operasyon Jandarma'dan! 175 düzensiz göçmen 11 organizatörle birlikte yakalandı - Son Dakika

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Antalya'da düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığı ile İstanbul'dan araçlarla Antalya'nın Kemer ilçesine getirileceği buradan da Çamyuva mahallesinden deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamyuva mahallesinde yapılan operasyonda, şüpheli araç aramalarında kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9) an ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 175 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 175 düzensiz göçmenden 37'sinin çocuk olduğu tespit edildi.

DENİZDE BEKLEYEN ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI

Diğer taraftan düzensiz göçmenleri almak için tekneyle denizde beklediği tespit edilen organizatörlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından yakalandığı bildirildi. Olayda yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü GGM' ne teslim edileceği kaydedildi.