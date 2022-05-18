İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'BEYOĞLU'NDAN SAMSUN'A İLK ADIM SERGİSİ' AÇILDI - Son Dakika
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'BEYOĞLU'NDAN SAMSUN'A İLK ADIM SERGİSİ' AÇILDI

18.05.2022 15:48

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beyoğlu'ndan Samsun'a doğru yola çıkarak başlattığı Milli Mücadelenin 103'üncü yılında İstiklal Caddesi'nde 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beyoğlu'ndan Samsun'a doğru yola çıkarak başlattığı Milli Mücadelenin 103'üncü yılında İstiklal Caddesi'nde 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğuna dair 19 fotoğrafın yer aldığı sergide, 18 ünlü şairin Milli Mücadele'yle ilgili kaleme aldıkları şiirleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yer olan Galata Rıhtımı'nda, 16 Mayıs günü anma programı düzenleyen Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde açtığı 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' ile bu haftayı kutlamaya devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen serginin açılışı şehirler için durulan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti ve Büyük Birlik Partisinin Beyoğlu ilçe başkanları, muhtarlar ile yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş katıldı.

KURTULUŞ MÜCADELESİ'NİN RUHUNU YANSITAN FOTOĞRAFLARI VE ŞİİRLERİ MİLLETİMİZLE BULUŞTURDUK

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bugün Milli Mücadele'nin başladığı Beyoğlu'ndan Samsun'a uzanan kurtuluş mücadelemiz ve sonra buradan Samsun'a, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına akabinde 29 Ekim'de cumhuriyetin ilanıyla birlikte 8 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldiğinde kendisine, 'Paşam duygularınız nedir, ne hissediyorsunuz' diye sorulduğunda, 'Bizim kurtuluş mücadelemizin hikayesi olan ve amacımızı ifade eden bu caddenin ismi İstiklal Caddesi olsun' der. İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun belediye başkanı olarak bugün 19 Mayıs'ta başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin, o ruhun fotoğraflara yansıyan görüntülerini ve şiirlerini İstiklal Caddesi'nde milletimizle, İstanbullularla buluşturduk? açıklamasında bulundu.

SERGİ, 26 MAYIS TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğuna dair 19 fotoğrafın yer aldığı sergide, 18 ünlü şairin Milli Mücadele'yle ilgili kaleme aldıkları şiirleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışta ayrıca 19 Mayısa özel olarak hazırlanan kartpostallar da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye dağıtıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isimi verdiği ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Caddesinde ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergi, 26 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

İSTANBUL, (DHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beyoğlu'ndan Samsun'a doğru yola çıkarak başlattığı Milli Mücadelenin 103'üncü yılında İstiklal Caddesi'nde 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğuna dair 19 fotoğrafın yer aldığı sergide, 18 ünlü şairin Milli Mücadele'yle ilgili kaleme aldıkları şiirleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yer olan Galata Rıhtımı'nda, 16 Mayıs günü anma programı düzenleyen Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde açtığı 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' ile bu haftayı kutlamaya devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen serginin açılışı şehirler için durulan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti ve Büyük Birlik Partisinin Beyoğlu ilçe başkanları, muhtarlar ile yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş katıldı.

KURTULUŞ MÜCADELESİ'NİN RUHUNU YANSITAN FOTOĞRAFLARI VE ŞİİRLERİ MİLLETİMİZLE BULUŞTURDUK

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bugün Milli Mücadele'nin başladığı Beyoğlu'ndan Samsun'a uzanan kurtuluş mücadelemiz ve sonra buradan Samsun'a, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına akabinde 29 Ekim'de cumhuriyetin ilanıyla birlikte 8 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldiğinde kendisine, 'Paşam duygularınız nedir, ne hissediyorsunuz' diye sorulduğunda, 'Bizim kurtuluş mücadelemizin hikayesi olan ve amacımızı ifade eden bu caddenin ismi İstiklal Caddesi olsun' der. İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun belediye başkanı olarak bugün 19 Mayıs'ta başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin, o ruhun fotoğraflara yansıyan görüntülerini ve şiirlerini İstiklal Caddesi'nde milletimizle, İstanbullularla buluşturduk? açıklamasında bulundu.

SERGİ, 26 MAYIS TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğuna dair 19 fotoğrafın yer aldığı sergide, 18 ünlü şairin Milli Mücadele'yle ilgili kaleme aldıkları şiirleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışta ayrıca 19 Mayısa özel olarak hazırlanan kartpostallar da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye dağıtıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isimi verdiği ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Caddesinde ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergi, 26 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'BEYOĞLU'NDAN SAMSUN'A İLK ADIM SERGİSİ' AÇILDI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'BEYOĞLU'NDAN SAMSUN'A İLK ADIM SERGİSİ' AÇILDI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'BEYOĞLU'NDAN SAMSUN'A İLK ADIM SERGİSİ' AÇILDI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'BEYOĞLU'NDAN SAMSUN'A İLK ADIM SERGİSİ' AÇILDI

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Milli Mücadele meşalesi 103 yıldır yanıyor Milli Mücadele meşalesi 103 yıldır yanıyor 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' açıldı 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' açıldı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Samsun, Güncel, Son Dakika

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