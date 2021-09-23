Üye Girişi
İstiklal Madalyası 92 yıl sonra torununa verilen bir çocuk milis: Onbaşı Nezahet - Son Dakika

İstiklal Madalyası 92 yıl sonra torununa verilen bir çocuk milis: Onbaşı Nezahet

23.09.2021 11:11
İstiklal Madalyası 92 yıl sonra torununa verilen bir çocuk milis: Onbaşı Nezahet, System.String[]

Kurtuluş Savaşı'nda 12 yaşındayken cepheden cepheye koşarak düşmanla mücadele eden Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından Onbaşı Nezahet (Baysel), ölümünün 28'inci yıl dönümünde anılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda 12 yaşındayken cepheden cepheye koşarak düşmanla mücadele eden Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından Onbaşı Nezahet (Baysel), ölümünün 28'inci yıl dönümünde anılıyor.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve araştırmacı-yazar İlknur Bektaş, 24 Eylül 1993 yılında hayata gözlerini yuman Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Onbaşı Nezahet'in hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bektaş, Nezahet'in kadın kahramanlar arasında farklı bir yeri bulunduğunu, cephede 12 yaşında düşmanla savaşan kahraman bir asker olduğunu söyledi.

Bektaş, "Nezahet Baysel, Milli Mücadele'mizde yararlılık gösteren çocuk milislerindendi. Çanakkale Cephesi'nde, 70. Alay Komutanı Albay Hafız Halit Bey'in kızıdır. Halit Bey, eşi vefat edince kızı Nezahet'i yanına alır. Çanakkale'de savaş ortamında büyüyen Nezahet, alayın İzmit'e nakledilmesi üzerine talimlere katılır, at binmeyi ve silah kullanmayı öğrenir. Halit Bey komutasındaki 70. Alayla birlikte Anadolu'da Milli Mücadele'ye katılmaya karar vererek alayı Kuva-yi Milliye bölgesine götürerek Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girerler." diye konuştu.

"Onbaşı Nezahet, 70. Alayın simgesi olur"

Onbaşı Nezahet'in Sakarya, Gediz, Geyve, Birinci İnönü Savaşı ve İkinci İnönü Savaşı'nda kahramanlıklar gösterdiğini aktaran Bektaş, şunları söyledi:

"Onbaşı Nezahet, ilk kurşununu, İngilizler tarafından milli güçlere karşı kurulan Kuva-yi İnzibatiye'ye karşı Adapazarı'nda sıktı. Kahramanlıklarıyla Nezahet Baysel, cephe önündedir ve düşmanla çarpışır. Orada gösterdiği kahramanlıkla 70. Alay'ın simgesi olur. Gediz harekatı sırasında yaklaşık 600 kişilik alaydan bazı askerlerin kaçmaya çalışması üzerine, onlara, 'Ben babamın yanında ölmeye gidiyorum. Sizler nereye gidiyorsunuz?' der. Bu tavır Mehmetçik'i çok etkiler ve geri dönerler."

Baysel'in cephede küçük bir kız asker olarak kahramanlıklarıyla birçok kişinin dikkatini çektiğini dile getiren Bektaş, o kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Çerkez Ethem ve İsmet İnönü'nün de olduğu bilgisini verdi.

Bektaş, "Birinci İnönü Savaşındayken Mustafa Kemal Atatürk'ün dikkatini çeker. Atatürk cephedeyken Nezahet ile tanışarak ona, 'Ne arıyorsun sen burada?' diye sorar. Nezahet de 'Ben askerlerin kalesiyim, dönmek isterlerse karşılarında beni bulurlar' ifadelerini kullanınca Atatürk'ün çok hoşuna gider. Çerkez Ethem de Baysel ile cephede karşılaşıp kim olduğunu sorar. Baysel'in 'Ben askerim' demesi üzerine, Çerkez Ethem, 'Askerin silahı olmazsa asker olmaz' der ve çatışmalarda ele geçirilen bir Yunan filintasını ona silah olarak verir." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Gediz Cephesi'nde savaş kaybedilse de sadece Nezahet'in bulunduğu 70. Alay'ın başarılı olduğunu, bunun üzerine onbaşı rütbesine yükseldiğini kaydetti.

Bektaş, "Milli Mücadele'de her yaştan kadın, erkek cepheye gitti. Onbaşı Nezahet'te farklı olan bir şey söz konusuydu, o da 12 yaşında bir çocuk olmasıydı. Maalesef yaşadığı sürede madalyasını alamamıştır. Öldükten sonra ailesi almıştır." şeklinde konuştu.

Kadın kahramanlara yönelik film çalışmaları devam ediyor

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarıyla ilgili kitap yazan Bektaş, kadın kahramanlara yönelik çekilen belgesel filmine de danışmanlık yaptığını kaydetti.

13 kadın kahramandan Üsteğmen Kara Fatma, Şerife Bacı ve Nezahet Onbaşı'yla ilgili çekilen filme danışmanlık yapan Bektaş, film çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Nezahet Onbaşı'nın hayatı

1908 yılında İskeçe'de doğdu. 70. Alay Komutanı Albay Hafız Halit Bey'in kızı olan Baysel, babasıyla cephelerde bulundu. Çanakkale Savaşı sonrası alayın talimlerine katılan Baysel, ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrendi. 12 yaşına geldiğinde Milli Mücadele'nin de başlamasıyla babasıyla cephelere gitti. 1920'de ilk asker elbisesini giydi. 3 sene boyunca, babasının katıldığı her muharebeye katıldı. 70. Alayın simgesi haline geldi.

Gediz muharebesi kaybedilse de 70. Alay başarılı oldu ve düşman askerlerinin Anadolu'nun içlerine sızası geciktirildi. 11. Tümen Komutanı Derviş Ahmet Paşa tarafından resmi onbaşılık rütbesi verildi.

Nezahet Baysel, savaşın sona ermesinin ardından önce Bursa Amerikan Kız Koleji'nde, daha sonra İstanbul Kumkapı'da açılan Fransız Jeanne D'Arc Enstitüsü'nde öğrenim gördü. 1986 yılında dönemin TBMM Başkanı Necmettin Karaduman tarafından Nezahet Baysel'e 78 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda şükran plaketi verildi. 24 Eylül 1993 yılında hayata gözlerini yumdu. 2013 yılında dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından Nezahet Onbaşı'nın İstiklal Madalyası 92 yıl sonra torunu Gizem Ünaldı'ya verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Asker, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Madalyası 92 yıl sonra torununa verilen bir çocuk milis: Onbaşı Nezahet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! 11:16 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı 11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Aile Hekimleri Federasyonu, 10:55 Aile Hekimleri Federasyonu, "Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti 10:48 İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı 10:35 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı 10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi 09:49 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi

Son Dakika Haberleri
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
11:01 Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek
10:55 Aile Hekimleri Federasyonu, "Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor
10:47 İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek         
11:01
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş         
10:45
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 11:23:13. #1.11#
SON DAKİKA: İstiklal Madalyası 92 yıl sonra torununa verilen bir çocuk milis: Onbaşı Nezahet - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement