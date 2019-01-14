Isuzu Novociti Life Demo Turunu Tamamladı

CARMEDYA -
Anadolu Isuzu
'nun
Türkiye
'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, yurtdışı tanıtımları kapsamında 2018
Avrupa
Demo Turunu başarıyla tamamladı.
Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen
ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, global marka olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de yollara çıkmadan iki farklı ödül
alan Isuzu Novociti Life, 2018 yılı üretimlerinin tamamının satışını
gerçekleştirerek büyük bir başarı göstermişti. Yurtiçinde olduğu kadar
yurtdışında da büyük ilgi gören ve midibüste ihracat şampiyonu olan Isuzu
markası, Novociti Life aracı ile yurtdışı pazarlarda daha yoğun tanıtım için
Avrupa Demo Turu düzenledi.
Isuzu Novociti Life
6
Eylül
'de başladı
6 Eylül tarihinde başlayan Avrupa Demo Tur 2018 kapsamında
Yeni Novociti Life midibüsler, gidilen ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma
şirketlerine test ettirildi. Bu sayede üstün teknolojilerini, yol tutuşlarını,
performansını, güvenliğini ve konforunu yakından deneyimleme fırsatı sundu.
Anadolu Isuzu, Demo Tur 2018 kapsamında Novociti Life araçlarının tanıtımına
Romanya
ile başladı,
Bulgaristan
üzerinden devam ederek sırasıyla
Danimarka
,
Polonya
,
Litvanya
,
Letonya
,
Estonya
,
Makedonya
,
Sırbistan
,
Karadağ
, Bosna
Hersek,
Hırvatistan
,
Slovenya
,
Yunanistan
,
Arnavutluk
,
Macaristan
,
Slovakya
,
Çekya,
İspanya
,
Almanya
,
İsviçre
,
Rusya
,
Fransa
,
İtalya
ve
Gürcistan
gibi
ülkeleri ziyaret ederek turu başarıyla tamamladı.
Konforlu ve alçak tabanlı midibüs; Isuzu Novociti Life
Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar
ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta
büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı
şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı
nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.
Isuzu Novociti Life
Teknik özellikleri neler?
Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m.
uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında
8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında
otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life'ın alçak tabanlı tasarımına
uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç
ve 680 Nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek
duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek
enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor.
Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison
marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.
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