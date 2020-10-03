İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı - Son Dakika

İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı

İtalya'da, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla ilk kez ön duruşma hakiminin karşısına çıktı.

İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı, System.String[]

İtalya'da, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla ilk kez ön duruşma hakiminin karşısına çıktı.

Salvini'nin, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı Temmuz 2019'da Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemesine yönelik suçlamalar sebebiyle Katanya kentindeki mahkemede ön duruşma süreci bugün başladı.

Aşırı sağcı liderin ilk kez hakim karşısına çıktığı ön duruşmada, hakimin kararıyla dava 20 Kasım'a ertelendi. Ön duruşma hakimi, 20 Kasım'daki duruşmada Başbakan Giuseppe Conte'nin tanık olarak ifade vermesini ve ayrıca o dönemki savunma, ulaştırma bakanları ile diğer Başbakan Yardımcısı mevcut Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun da 4 Aralık'ta dinlenmesini kararlaştırdı.

Savunma tarafı da ayrıca mevcut İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin dinlenmesini talep etti.

İlk duruşma sonrası bir basın toplantısı yapan Matteo Salvini, "İlk kez sanık olarak mahkemede hakim karşısındaydım. Hakimden bu işi tek başıma yapmadığımı duymaktan memnun oldum. Hakimin diğerlerini de dinleyeceğini sanıyorum." dedi.

Salvini ayrıca duruşma öncesi Katanya'da 500 kadar partili ve diğer sağ partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek, bir siyasi miting yaptı.

Bu arada, Başbakan Conte de hakimlerin çağırması durumunda ifade vermeye gideceğini açıkladı.

-Ne olmuştu?

İtalya'da 2018 yılında yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra kurulan 1. Conte Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de İtalyan Sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kurtardığı 141 göçmenin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Hakkında bakan olarak görevi kötüye kullanmak ve insanları alıkoymaktan fezleke hazırlanan Salvini'nin bu davada hakim önüne çıkabilmesi için Senato, geçen şubat ayında dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Senato, geçen temmuz ayında da Salvini'nin başka bir benzer hadisede, Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 164 göçmeni karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini'nin lideri olduğu aşırı sağcı Lig Partisi, Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülke genelindeki oy oranını yüzde 34'e kadar çıkarmıştı. Salvini'nin Eylül 2019'da hükümet dışında kalmasının ardından oyları yaklaşık yüzde 10 oranında eriyen Lig'in kamuoyu yoklamalarında halen birinci parti konumunda olduğu görülüyor.

Süleyman Soylu, Akdeniz, İtalya, Hakim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da düzensiz göçmenleri karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini, hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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