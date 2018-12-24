İyi Parti 15 İlde Daha Adayını Belirledi
2 saat önce
İYİ Parti, 5'i büyükşehir 15 ilde daha belediye başkan adayını belirledi.
İYİ Parti
, 5'i büyükşehir 15 ilde daha belediye başkan adayını belirledi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday tespit çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda bazı illerde belirlenen adayların isimleri şöyle:
"Mersin
Büyükşehir: Burhanettin Kocamaz
, Balıkesir
Büyükşehir: İsmail Ok
, Trabzon
Büyükşehir: Atakan Aksoy
, Denizli
Büyükşehir: Ümit Bahtiyar
, Erzurum
Büyükşehir: Mahmut Uykusuz
, Elazığ
: Ali Şekerdağ
, Afyonkarahisar
: Mahmut Koçak
, Isparta
: Gökmen Gökmenoğlu
, Çankırı
: Raif Oktay
, Nevşehir
: Mehmet Özkan
, Niğde
: Mümin İnan
, Kars
: Settar Kaya
, Kırıkkale
: Mahir Yılmaz
, Uşak
: Muhammet Gür
, Osmaniye
: Davut Çuhadar."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:15 Kaynak: AA
Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı