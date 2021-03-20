İYİ Parti Adana'da toplu istifa - Son Dakika

ADANA'da, İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi, partilerinden istifa etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan Binboğa, İYİ Parti Seyhan ilçe başkan yardımcılığı ve tüm görevlerinden istifa ettiğini, konuşmasını da görevinden ayrılan partililer adına yaptığını kaydetti. Binboğa, İYİ Parti'den istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Binboğa, " Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel kurulda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partimizin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açıkça hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışılması kırılma noktası olmuştur" dedi.

İstifa eden grup, toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in sosyal medya üzerinden Leyla Zana ve FETÖ ile ilgili paylaşımlar yaptığını iddia edip tepki gösterek bu paylaşımları gösterdi.