İYİ Parti Adana'da toplu istifa - Son Dakika

İYİ Parti Adana'da toplu istifa

20.03.2021 14:45
İYİ Parti Adana'da toplu istifa, System.String[]

ADANA'da, İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi, partilerinden istifa etti.

ADANA'da, İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi, partilerinden istifa etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan Binboğa, İYİ Parti Seyhan ilçe başkan yardımcılığı ve tüm görevlerinden istifa ettiğini, konuşmasını da görevinden ayrılan partililer adına yaptığını kaydetti. Binboğa, İYİ Parti'den istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Binboğa, " Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel kurulda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partimizin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açıkça hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışılması kırılma noktası olmuştur" dedi.

'DELEGELERE 'LİSTEDE OLMAYACAKLAR' MESAJI ATILDI'İYİ Parti'nin 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2'nci Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler listesi' dağıtıldığı iddiaları ile ilgili konuşan Ayhan Binboğa, "Başta Ümit Özdağ, İsmail Koncuk 'listede hiç olmayacaklar', şu an partide olan Yavuz Ağıralioğlu da 'az oy alsın altlarda olsun' diye özellikle delegelere mesaj çekilmiştir. Adana il yönetiminden il sekreterinin başını çektiği grup da bu operasyonda Adana ayağının baş aktörü olmuş, Ceyhan ilçesinden teşkilatların dahi tanımadığı bir hanımefendiyi Adana teşkilat kontenjanından Genel İdare Kurulu üyesi olması için sanki teşkilatın kararıymış gibi genel başkana isim verilmiştir. Bu kongrede Leyla Zana'ya, FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti divanına alınması partimizin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırmıştır. İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçektir" ifadelerini kullandı.'SAYGI DUYUYORUM' YANITI MİLLİYETÇİLERİ ÜZMÜŞTÜRAyhan Binboğa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yaşadığımız olayda Genel Başkanımız Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında attığı tweette, adının PKK terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamesinde terör örgütü destekçisi Pervin Buldan ile aynı cümlede kullanılması ve bu duruma tepki göstermek yerine 'saygı duyuyorum' diyerek geçiştirilmesi, şehit ve gazi aileleri gibi milliyetçi, vatansever insanları derinden üzmüştür. Oysa ki genel başkanın 'HDP=FETÖ' diyen söylemleri olmasına rağmen. Terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bile kahvaltıda bir araya gelmeye olumlu bakan genel başkan, bırakın kahvaltıyı, kendi partisi milletvekili ve partinin 2'nci kurucusu gerçek bir Türk milliyetçisi Ümit Özdağ'a kongre sonrası randevu bile vermemiştir." 'KONCUK İLE HAREKET EDECEĞİZ'Bu gerekçelerle İYİ Parti'den istifa ettiklerini dile getiren Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı ve ilçe delegesi Ayhan Binboğa, artık Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.'BU SAMİMİYETİ İYİ PARTİ'DE GÖREMEDİK'Daha sonra toplantıya telefon ile bağlanan Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şu ifadelere yer verdi:   "Türkiye ve Türk milleti odaklı bir siyaset anlayışının oluşması lazım. Samimiyet olması lazım ama malesef biz bu samimiyeti İYİ Parti'de göremedik. İYİ Parti kuruluş misyonunun çok uzağına savruldu. Gerek vitrinine aldığı insanlar, gerekse söylemleri ile uygulamaları arasındaki büyük tenakuzlar İYİ Parti'ye olan güvenimizi derinden sarstı. Ben de bunun üzerine istifa etmiştim" dedi.

İstifa eden grup, toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in sosyal medya üzerinden Leyla Zana ve FETÖ ile ilgili paylaşımlar yaptığını iddia edip tepki gösterek bu paylaşımları gösterdi.


İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa
İYİ Parti Adana'da toplu istifa

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Adana'da toplu istifa - Son Dakika


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