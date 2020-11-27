İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

27.11.2020 21:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı bir parlamenter sistem, arızaları giderilmiş bir sistem inşa edelim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı bir parlamenter sistem, arızaları giderilmiş bir sistem inşa edelim." dedi.

Akşener, Beşikdüzü ilçe Belediye Başkanı Ramis Uzun'u ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Uzun'un, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girdiğini ve kazandığını söyledi.

Millet İttifakı işbirliğinin güzel sonuçlar getirdiğini belirten Akşener, "Dikkat edin, ayda bir kez bu sisteme ateş eden tavır ve davranışlarla karşılaşıyoruz biz. Ayda bir, hiç sekmiyor. Böyle bir algoritma var, her taraftan bir şey çıkıyor. Biz de alıştık bu tür işlere. Kompetan olduk bu işi atlatma konusunda, uzman olduk hepimiz." diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı da makamında ziyaret eden Akşener, partiyi kurarken de seçime girerken de hep zora talip olduklarını ifade etti.

Belediye seçimlerinde de benzer bir durum olduğunu dile getiren Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Millet İttifakı'nın, 31 Mart Projesi partimize ait. Sonuçta orada İstanbul, Ankara gibi yerlerde, bunları ben söyleyince hemen hatırlatıyorlar Yomra'yı, Beşikdüzü'nü, onlar da elbette çok önemli ama İstanbul başka bir şeydi ve o 'değişmez' denilen bir kanaati değiştiren bir sonuçtu. Dolayısıyla bundan sonra Trabzon'un büyükşehir kısmı da dahil olmak üzere her konuda umut etme, hayal etme ve gayret ettiğimizde 'kesinlikle alabiliriz' deme imkanımız doğuyor."

Akşener, bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Zorlamayın bu milleti. Adına 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyorsunuz. Başka bir isim de konabilir, önemli değil ama bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı bir parlamenter sistem, arızaları giderilmiş bir sistem inşa edelim, hep birlikte inşa edelim diyoruz. Anlaşılıyor ki bu noktaya adım atma imkanları yok. Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların üzerine üç gün sonra Sayın Erdoğan'ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi, bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistem de Türkiye'yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak."

Akşener, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün oğlu Mahmut Furkan Örs ile Nilay Şahin'in bir düğün salonunda organize edilen nikah törenine de katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yapan Akşener, genç çifte mutluluklar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Meral Akşener, İYİ Parti, Beşikdüzü, Trabzon, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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