İyi Partili Cesur'un Dinlediği Emekli: "Kendilerini Zengin Ettiler. Emekliler Ölsün Diyorlar… Allah Aşkına Bizi Kurtarın" - Son Dakika
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İyi Partili Cesur'un Dinlediği Emekli: "Kendilerini Zengin Ettiler. Emekliler Ölsün Diyorlar… Allah Aşkına Bizi Kurtarın"

23.09.2022 22:09

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’da vatandaş ve esnafı dinledi. Emekli bir kadın, “Bir an önce seçim olsun ya. Kendilerini zengin ettiler. Emekliler ölsün diyorlar. Bizim tam yaşacağımız yaşımız, yıllarca çalıştık çalıştık ama yaşayamıyoruz. Allah aşkına bizi kurtarın. Murat Kurum’un eline mektup verdik ‘ödeyemeyeceğiz’ diye. Bir cevap çıkmadı. Buraya geldiğinde eline verdim. Çok zor durumdayız. Ruhum da karanlık, kalbim de. Umudum yok. Yarı aç yatıyorum, yarı tok. Emeklilerin geneli öyle” diyerek dert yandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'da vatandaş ve esnafı dinledi. Emekli bir kadın, "Bir an önce seçim olsun ya. Kendilerini zengin ettiler. Emekliler ölsün diyorlar. Bizim tam yaşacağımız yaşımız, yıllarca çalıştık çalıştık ama yaşayamıyoruz. Allah aşkına bizi kurtarın. Murat Kurum'un eline mektup verdik 'ödeyemeyeceğiz' diye. Bir cevap çıkmadı. Buraya geldiğinde eline verdim. Çok zor durumdayız. Ruhum da karanlık, kalbim de. Umudum yok. Yarı aç yatıyorum, yarı tok. Emeklilerin geneli öyle" diyerek dert yandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta merkez ilçede pazarda esnaf ve vatandaşı dinledi. Cesur'a il ve ilçe teşkilatıları eşlik etti.

"4 BİN LİRAYI ÇIKARACAĞIM DİYE CANIM ÇIYOR PAZARDA"

Bir vatandaş, "30 lira sigara parası var cebimde. Pazar harici hiç bir şey göremiyorum. Akşama kadar sadece daha yeni ekmek aldım onu yedim. Hiç bir şeyim yok ama şükür Allah'ıma. Boşandım. Eşim çekti gitti 7 aylık evliydim. Kredi çektim 50 bin lira şu an 70 bin lira borcum var. 4 bin lirayı çıkaracağım diye canım çıkıyor pazarda… İcraya gönderdiler, yapılandırma yaptık" dedi.

İYİ Partili Cesur ise hem il başkanının hem de kendi iletişim bilgilerini vererek ellerinden geleni yapacağını söyledi.

"MURAT KURUM'UN ELİNE MEKTUP VERDİK 'ÖDEYEMEYECEĞİZ' DİYE. BİR CEVAP ÇIKMADI"

Bir emekli, İYİ Partili Cesur'a şunları söyledi:

"50 liralık alışveriş yapabildim imkanımız yok ki. Kasaptan bir şey alamıyoruz. Bu akşam biber dolması var. İçinde kıyma yok. Emekli adam 3 bin 500 lira ile nasıl alacak? Ben nasıl alacağım? Bunu bu hale getirdiler… İliklerimizi şey ettiler. Bir an önce seçim olsun ya. Kendilerini zengin ettiler. Emekliler ölsün diyorlar. Bizim tam yaşacağımız yaşımız, yıllarca çalıştık çalıştık ama yaşayamıyoruz. Allah aşkına bizi kurtarın. Murat Kurum'un eline mektup verdik 'ödeyemeyeceğiz' diye. Bir cevap çıkmadı. Buraya geldiğinde eline verdim. Çok zor durumdayız. Ruhum da karanlık, kalbim de. Umudum yok. Yarı aç yatıyorum, yarı tok. Emeklilerin geneli öyle. Emeklileri niye ele almıyorlar? Yabancılara bizden çok değer veriyorlar. Bu yabancıları siz gelince gönderin istemiyoruz. Çanakkale'de şehitlerimizi görsünler."

"2023'TE GÖRÜŞECEĞİZ"

Genç bir çift, "Benim babam çiftçi ama artık üretemiyor. Yani kısıtlı üretiyor. Gübre dahi alamıyoruz" dedi. İYİ Partili Cesur'un "Seçimi bekleyin" sözü üzerine, "Biz de onu bekliyoruz zaten. 2023'te görüşeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Murat Kurum, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Cesur'un Dinlediği Emekli: 'Kendilerini Zengin Ettiler. Emekliler Ölsün Diyorlar… Allah Aşkına Bizi Kurtarın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Cesur'un Dinlediği Emekli: "Kendilerini Zengin Ettiler. Emekliler Ölsün Diyorlar… Allah Aşkına Bizi Kurtarın" - Son Dakika
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