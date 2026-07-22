İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı "çerçeve yasa" görüşmesinin detaylarını açıklayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yaptığı "Çerçeve yasa" görüşmelerine ilişkin de konuştu. İYİ Parti Lideri, Kurtulmuş ile görüşme yapan siyasi partilerin, görüşme içeriğine dair açıklama yapmadıklarını hatırlatarak, kendilerinin görüşmenin tüm detaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

"GÖRÜŞMEYİ EKSİKSİZ BİÇİMDE AZİZ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Çerçeve yasa" düzenlemesiyle ilgili siyasi partilerle görüştüğünü ve bu kapsamda kendilerinden de randevu istediğini söyledi. Kurtulmuş'a randevu verdiklerini belirten Dervişoğlu, bu güne kadar hiçbir siyasi partinin görüşme detaylarına ilişkin açıklama yapmadığını ifade ederek, kendilerinin görüşmenin tüm detaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Dervişoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Verdiğimiz randevu, yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve Gazi Meclis’e gösterdiğimiz saygının gereğidir. Kendisinin de aynı saygıyı, taşıdığı makama göstermesini umarız. Lafla değil, Meclisin hakkını hukukunu savunarak. Baştan söyleyeyim, biz bugüne kadar diyeceğimizi dedik. Bizim sözümüz milletimizin sözüdür. Sayın Kurtulmuş gelsin. Söyleyeceklerini söylesin. Görüşme tamamlandığında da Sayın Kurtulmuş’un bize ne anlattığını, bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız. Bunu niye söylüyorum, hiç birisi açıklama yapmadı. Kapalı kapılar ardında bir işler dönüyor.... Bizi tanıdığı için, kendisi de bunu bilerek gelecektir. Çünkü bizim gizli ajandamız yoktur. Ankara’da ne söylüyorsak Hakkari’de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak, bu kürsüde de aynısını söylüyoruz."

"KIBRIS MÜCADELESİNİN LİDERLERİNİ MİNNETLE ANIYORUM"

Dervişoğlu, konuşmasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki resmi törenlere katıldığını belirterek, "Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin liderleri Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, bir kere rahmet ve minnetle anıyor; Kıbrıs Barış Harekatı’nın aziz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Dervişoğlu, Kıbrıs Harekatını başlatan Bülent Ecevit ve Necmetin Erbakan’a da teşekkür etti.

SUÇ VE ÇETELER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sokaklardaki çetelerin artık daha büyük organizasyonlar haline geldiğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Mesele birkaç çetenin yakalanması değildir. Mesele, suç ekonomisinin devlet otoritesine meydan okuyacak ölçüde büyümesidir. Çete mafyaya, mafya kartele, kartel de kendisine siyasi veya etnik bir kılıf bulduğunda silahlı bir yapıya dönüşebilir. İktidarın Meclis’e getirdiği kanun teklifi bile suç örgütlerinin 15 ila 18 yaşındaki çocuklarımızı tetikçi olarak kullandığını kabul ediyor. Yalnızca cezayı ağırlaştırmak yetmez. Çocukları kartellere teslim eden derin adaletsizliği ve yoksulluğu, bunu besleyen finansman ağını ve örgütlü yapıyı da dağıtmak gerekir" ifadelerini kullandı.