İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı "çerçeve yasa" görüşmesinin detaylarını açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı "çerçeve yasa" görüşmesinin detaylarını açıklayacak

İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı "çerçeve yasa" görüşmesinin detaylarını açıklayacak
22.07.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "çerçeve yasa" düzenlemesini görüşmek üzere kendilerinden de randevu istediğini belirterek, "Görüşme tamamlandığında da Sayın Kurtulmuş’un bize ne anlattığını, bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yaptığı "Çerçeve yasa" görüşmelerine ilişkin de konuştu. İYİ Parti Lideri, Kurtulmuş ile görüşme yapan siyasi partilerin, görüşme içeriğine dair açıklama yapmadıklarını hatırlatarak, kendilerinin görüşmenin tüm detaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

"GÖRÜŞMEYİ EKSİKSİZ BİÇİMDE AZİZ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Çerçeve yasa" düzenlemesiyle ilgili siyasi partilerle görüştüğünü ve bu kapsamda kendilerinden de randevu istediğini söyledi. Kurtulmuş'a randevu verdiklerini belirten Dervişoğlu, bu güne kadar hiçbir siyasi partinin görüşme detaylarına ilişkin açıklama yapmadığını ifade ederek, kendilerinin görüşmenin tüm detaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Dervişoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Verdiğimiz randevu, yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve Gazi Meclis’e gösterdiğimiz saygının gereğidir. Kendisinin de aynı saygıyı, taşıdığı makama göstermesini umarız. Lafla değil, Meclisin hakkını hukukunu savunarak. Baştan söyleyeyim, biz bugüne kadar diyeceğimizi dedik. Bizim sözümüz milletimizin sözüdür. Sayın Kurtulmuş gelsin. Söyleyeceklerini söylesin. Görüşme tamamlandığında da Sayın Kurtulmuş’un bize ne anlattığını, bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız. Bunu niye söylüyorum, hiç birisi açıklama yapmadı. Kapalı kapılar ardında bir işler dönüyor.... Bizi tanıdığı için, kendisi de bunu bilerek gelecektir. Çünkü bizim gizli ajandamız yoktur. Ankara’da ne söylüyorsak Hakkari’de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak, bu kürsüde de aynısını söylüyoruz."

"KIBRIS MÜCADELESİNİN LİDERLERİNİ MİNNETLE ANIYORUM" 

Dervişoğlu, konuşmasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki resmi törenlere katıldığını belirterek, "Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin liderleri Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, bir kere rahmet ve minnetle anıyor; Kıbrıs Barış Harekatı’nın aziz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Dervişoğlu, Kıbrıs Harekatını başlatan Bülent Ecevit ve Necmetin Erbakan’a da teşekkür etti.

SUÇ VE ÇETELER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sokaklardaki çetelerin artık daha büyük organizasyonlar haline geldiğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Mesele birkaç çetenin yakalanması değildir. Mesele, suç ekonomisinin devlet otoritesine meydan okuyacak ölçüde büyümesidir. Çete mafyaya, mafya kartele, kartel de kendisine siyasi veya etnik bir kılıf bulduğunda silahlı bir yapıya dönüşebilir. İktidarın Meclis’e getirdiği kanun teklifi bile suç örgütlerinin 15 ila 18 yaşındaki çocuklarımızı tetikçi olarak kullandığını kabul ediyor. Yalnızca cezayı ağırlaştırmak yetmez. Çocukları kartellere teslim eden derin adaletsizliği ve yoksulluğu, bunu besleyen finansman ağını ve örgütlü yapıyı da dağıtmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, İYİ Parti, Kıbrıs, Terör, Son Dakika

Son Dakika İYİ Parti İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı 'çerçeve yasa' görüşmesinin detaylarını açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:27:13. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı "çerçeve yasa" görüşmesinin detaylarını açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.