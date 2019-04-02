Son Dakika Haberleri: İyi Parti ve CHP'den Beypazarı İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz

İyi Parti ve CHP'den Beypazarı İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz

1 saat önce

İYİ Parti ve CHP, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

İyi Parti ve CHP'den Beypazarı İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz, System.String[]
İYİ Parti ve CHP, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

İYİ Parti ve CHP'nin ilçe başkanlığı görevlileri, Beypazarı Adliyesine gelerek, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 161 sandıkla ilgili 131'in üzerinde hukuki gerekçe sıralayarak, itirazda bulunduklarını belirtti.

Kanuni süre içinde itiraz dilekçelerini teslim ettiklerini ifade eden Koç, "Gerekçelerimiz arasında bu sandıklarda, izah edilemeyen, tutanağa geçirilemeyen, çok dikkati çekecek şekilde iptal edilen oylar var. Bunların tekrar incelenmesi yönündeki itirazımızı yaptık. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu süre içinde umarım Beypazarı ilçesinde hak neyse, hukuken ve siyaseten karşılığını bulur." dedi.

Daha sonra AK Parti Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Seçim Kuruluna geldi.

Kaplan, çıkışta yaptığı açıklamada, "Pazar gün yapılan seçimleri 113 fark oyla kazandık. Diğer partililer, bu anlamda doğal haklarını kullanıyorlar. Hak yerini bulacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:53 Kaynak: AA

Ankara, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Beypazarı, Güncel
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