İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur - Son Dakika

İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur

12.11.2020 13:46
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur. Özellikle HDP'nin içinde bulunduğu bir anayasa görüşmesinin İYİ Parti tarafından yapılabilmesinin mümkün dahi olamayacağını tekrarlıyorum" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının, disiplin kurulana sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dün yaptığı basın açıklamasında gündeme getirdiği iddialar ve bu iddialarla ilgili isimler hakkındaki sorular üzerine konuştu. Özdağ'ın 'ben asla milletime yalan söylemedim' dediğini kaydeden Dervişoğlu, "Milletime yalan söylemedim' diyen bir siyasi şahsiyetin göz göre göre yalan söylüyor olması tarafımdan kabul edilebilecek bir davranış değildir. İYİ Parti'de her şey şeffaf bir biçimde yürütülmektedir. İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur. Demokrasiyi kendi içerisinde içselleştirilmiş bir siyasi partiye yöneltilebilecek ithamlar sınıfına dahil etmiyorum Ümit Beyin söylediklerini. Arkasında başka şeyler arıyorum. Dolayısıyla yalan söylediğini, özellikle HDP'nin içinde bulunduğu bir anayasa görüşmesinin İYİ Parti tarafından yapılabilmesinin mümkün dahi olamayacağını tekrarlıyorum. Ortada kamuoyunu ikna edebilecek herhangi bir belge, veri, delil yokken İYİ Parti'ye yönelttiği bu iftiranın elbette ki bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'BU ZARARIN MUTLAKA BİR KARŞILIĞI OLMALI'İYİ Parti olarak, Özdağ'ın iddialarını ciddiye almadıklarını kaydeden Dervişoğlu, "Biz iktidarın büyük yalanlarıyla uğraşıyoruz. Özdağ'ın küçük ve mide bulandıran yalanlarıyla vakit kaybedecek değiliz. Kendisi Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Siyasetin bedeli bellidir, İYİ Parti'ye vermeye çalıştığı bu zararın mutlaka bir karşılığı olmalıdır. Kendisine pazar arayan bir işportacı gibi davranıyor. Kendisini psikolojik yönden de gergin gördüm, acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ, dünkü açıklamasında, "Esasen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği demeçte, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığında Millet İttifakı üyesi İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin Anayasa taslağının bittiğini açıklamış. Ancak sonradan öğreniyoruz ki masada HDP de varmış" demişti.

İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur

Halkların Demokratik Partisi, Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Anayasa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur - Son Dakika


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