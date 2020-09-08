İYİ Partili Özdağ: "Doğu Türkistan, 260 yıldır Çin işgali altındadır" - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Doğu Türkistan'ın, 260 yıldır Çin işgali altında olduğunu ifade ederek, "Çin, bölgeye büyük bir göç dalgası başlatmıştır. Çin nüfusu 20. yüzyılın başında yüzde 2'ydi, komünist rejiminin kurulduğu yıllarda bu oran yüzde 5 oldu. Şimdi ise Çin nüfusu yüzde 50'leri aşmıştır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin yaşadığı sorunlara değindi.

Doğu Türkistan'ın tarihsel olarak Türk yurdu olduğunu belirten Özdağ, bölgenin 260 yıldır Çin işgali altında olduğunu söyledi. Çin'in bölgeye büyük bir göç dalgası başlattığını kaydeden Özdağ, "Çin nüfusu 20. yüzyılın başında yüzde 2'ydi, komünist rejiminin kurulduğu yıllarda bu oran yüzde 5 oldu. Şimdi ise Çin nüfusu yüzde 50'leri aşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Uygur Türklerine sistemli bir şekilde baskı yapıldığını ifade eden Özdağ, bu baskıların son yıllarda toplama kamplarına dönüştüğünü vurguladı.

Pekin yönetimini eleştiren Özdağ, Çin anayasasının verdiği hakları kullanmak isteyen Türk aydınlarının da zindanlara atıldığını dile getirdi.

Özdağ, Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerinin, Çin yönetiminin kamplara yerleştirdiği akrabalarının akıbetini dile getirmek için düzenlemek istedikleri toplantıların da engellendiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşayan küçük bir grup, toplama kamplarında tutulan akrabalarının serbest kalması için Ankara'da bir toplantı düzenleyeceklerdi. Ben de bu toplantıya katılacaktım. Ancak dün Uygur Türklerinin araçları durdurularak Ankara'ya girişlerine izin verilmedi. Afganlı, İranlı elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giriyor. Hatay'da Suriyeliler eylem yapıyor. İktidar bunları destekliyor. Ancak Uygur Türkleri'nin, ailelerinin serbest bırakılması için yapacakları toplantıya tahammül edilmiyor. Buna sessiz kalmayı kabul etmek mümkün değil, Uygur Türklerini Çin rejimi adına Türkiye'de susturmak doğru değil. Bunun neresi Türklük, neresi Müslümanlık, neresi millidir? Bu tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

İdam tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Özdağ, milletvekili olmadan önce çocuklara ve akli melekeleri olmayan kişilere yönelik ölümle sonuçlanan cinsel suçlara karşı idam cezasının getirilmesini desteklediğini ve bu konuda bir kampanya başlattığını anlattı.

Özdağ, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idamın geri getirilmesine ilişkin açıklaması kişisel bir tavır olmaktan öte, genel başkanı olduğu partisinin görüşünü ifade eder. MHP, iktidarın ortağı olduğu için bu açıklama iktidar bloğu tarafından sahiplenilecek bir açıklama mıdır? Bunu TBMM'nin açılmasından sonra göreceğiz." diye konuştu.