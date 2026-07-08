İzlanda Başbakanı Frostadottir, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden alamadı - Son Dakika
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İzlanda Başbakanı Frostadottir, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden alamadı

08.07.2026 01:08
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36'ncı NATO Ankara Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verilen dev resepsiyonda, üye ve üye olmayan ortak ülke liderleri kapıda karşılanırken; İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir’in makam aracından indiği andan itibaren Külliye binasını ve çevresini meraklı ve hayranlık dolu bakışlarla incelemesi geceye damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

ERDOĞAN ÇİFTİ KONUKLARI KAPIDA KARŞILADI

Davete NATO kapsamında düzenlenen belirli toplantılara katılan ancak NATO üyesi olmayan bazı devlet başkanları ve eşleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini kapıda karşılayarak, tek tek fotoğraf çektirdi.

KÜLLİYE İZLANDA BAŞBAKANI'NI BÜYÜLEDİ

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyada da büyük ilgi gören detayı ise İzlanda’nın genç Başbakanı Kristrun Frostadottir’in Külliye’ye giriş yaptığı anlar oldu. Kendisini taşıyan araçtan inen Frostadottir, yere adımını atar atmaz çevresini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin görkemli mimarisini büyük bir dikkatle incelemeye başladı.

Çevresine hayranlık dolu bakışlar atan İzlanda Başbakanı, kendisini kapıda bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanına ulaşana dek Külliye'nin detaylarını süzmekten kendini alamadı.

Kameralara yansıyan bu merak dolu ve sempati uyandıran tavırlar, Ankara zirvesinin unutulmaz hikayeleri arasındaki yerini aldı.

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Son Dakika İzlanda İzlanda Başbakanı Frostadottir, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden alamadı - Son Dakika

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