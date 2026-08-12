İzlanda'da gündüz geceye döndü! Güneş tutulması böyle görüntülendi

2026'nın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan tam Güneş tutulması İzlanda'ya ulaştı. Ay'ın Güneş'in önünü tamamen kapattığı anlarda gündüz adeta geceye dönerken, gökyüzündeki karanlık saniyeler içinde etkisini gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

12 Ağustos 2026'da gerçekleşen tam Güneş tutulmasının en etkileyici anları İzlanda'da yaşandı. Tutulmanın tam evresinde Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesiyle ülkenin batı kesimlerinde gündüz saatlerinde belirgin bir karanlık oluştu.

İzlanda'dan kaydedilen görüntülerde, gökyüzünün giderek karardığı, ardından tutulmanın etkisinin sona ermesiyle Güneş ışığının yeniden ortaya çıktığı anlar dikkat çekti.

GÜNDÜZ BİR ANDA KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Videoda tutulmanın İzlanda'ya ulaştığı an adım adım görülüyor. Gökyüzündeki aydınlık hızla azalırken çevre kısa süre içerisinde karanlığa gömülüyor.

Tam tutulma sona ermeye başladığında ise Güneş, Ay'ın arkasından yeniden görünür hale geliyor. Böylece karanlık yerini yeniden gün ışığına bırakıyor.

İzlanda'daki gözlemciler için bu an, tutulmanın en etkileyici bölümü oldu.

REYKJAVİK'TE KALABALIKLAR COŞKUYLA KARŞILADI

Reuters'ın aktardığına göre, Reykjavik'te hava koşulları bulutlu olmasına rağmen kalabalıklar tam tutulma anında büyük bir coşkuyla karşılık verdi. İzlanda'nın batı bölgelerinde tam tutulma iki dakikadan uzun süre etkili oldu.

Reykjavik'te tam tutulmanın süresi yaklaşık 1 dakika olarak gerçekleşirken, İzlanda'nın bazı bölgelerinde bu süre daha uzun oldu.

80 BİNE KADAR ZİYARETÇİ BEKLENİYORDU

Nadir gökyüzü olayını izlemek isteyen çok sayıda kişi tutulma öncesinde İzlanda'ya akın etti.

İzlanda'nın batı kıyılarından geçen tam tutulma hattı, ülkeyi dünyanın farklı noktalarından gelen gökyüzü meraklılarının buluşma noktalarından biri haline getirdi. Ülkeye bu nadir görülen doğa olayını izlemek için 80 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor.

“GÜNEŞ DİĞER TARAFTAN ÇIKTI”

Tutulma sırasında kaydedilen görüntülerde en dikkat çekici anlardan biri, Güneş'in tamamen kaybolmasının ardından yeniden görünmeye başlaması oldu.

Görüntülerde önce aydınlık gökyüzünün karanlığa büründüğü, ardından tutulmanın sona ermesiyle Güneş'in Ay'ın diğer tarafından yeniden ortaya çıktığı görülüyor.

12 Ağustos'taki tam Güneş tutulması İzlanda'nın yanı sıra Grönland, kuzey İspanya ve Portekiz'in bazı bölgelerinde de gözlemlendi. Avrupa'nın diğer birçok bölgesinde ise tutulma parçalı olarak izlendi.