İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, avukatların karakolların kapı kulları olmayacağını belirtti

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(İZMİR)- İzmir Barosu'nun ekim ayında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda yeniden baro başkanlığına aday olan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, avukatların hiçbir zaman karakolların, savcılıkların kapı kulları olmayacağını kaydetti.

İzmir Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu, ekim ayında yapılacak olan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda grubunu temsil edecek olan adaylarını tanıtmak ve düşüncelerini paylaşmak üzere bir kahvaltı organize etti. Toplantıda İzmir Barosu Başkanı ve başkan adayı avukat Sefa Yılmaz söz aldı.

Yılmaz, Mayıs ayının sonunda, kurullarda yer alan 24 kişilik liste belirlediklerini aktararak, "Biliyorsunuz 2022'de yapılan Olağan Genel Kurul'da çağdaş yönetimin devamı yönünde bir karar verildi. O gün de 'İzmir Barosu avukatları nefret dilini tercih etmiyor' demiştik. Bugün de aynısını söylüyoruz, İzmir Barosu asla nefret dilini tercih etmeyecek" dedi. Ekim ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un cumartesi ve pazar günü olacağını belirten Yılmaz, "Tarihi önümüzdeki hafta yönetim kurulu kararı alarak meslektaşlarımıza ve basına bildireceğiz. Bu yıl Çağdaş Avukatlar Grubu, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, İzmir Avukat Hareketi ve Mücadeleci Avukatlar Grubu seçime katılacak. Ama biz şuna eminiz ki kurulduğumuz günden bu yana, savunduğumuz her şey için bu genel kuruldan da başarıyla çıkacağız" diye konuştu.

Nefret diline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Suriye Vatandaşı olan Avukat Hanan Hanım ile ilgili bir linç kampanyası başlatıldı. Az önce 'nefret dilini kullanmadık' demiştik ama özellikle ülkemizde bulunan göçmenlerle ilgili olarak çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. İzmir Barosu avukatlarından Hanan Hanım ile ilgili bir linç kampanyası başlatıldı. Ne yazık ki hala nefret dilini kullanan, özellikle yurt dışından gelen insanların lince maruz bırakıldığı bir süreci yaşıyoruz. Biz meslektaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

"Avukatlar kapı kulları olmayacak"

2022 yılında İzmir Barosu yönetimine geldikten sonra ülkede birçok önemli olayın meydana geldiğini ifade eden Yılmaz, "Özellikle şubat depreminden sonra bölgeye ilk giden barolardan biri bizdik. 5-6 ay süren bir yardım kampanyamız oldu. Sonraki süreçte 2023'te özellikle seçim süreci yaşandı. Bu süreçte İzmir Barosu seçim güvenliği açısından birçok avukat arkadaşla eğitim çalışmaları yaptı. Türkiye'nin birçok yerinde birçok önemli dava oldu, bu davaları çok yakından takip ettik. Takip etmediğimiz dava neredeyse olmadı. Bulunduğumuz her alanda sözümüzü söyledik. Özellikle milletvekili seçiminden sonra karşımıza anayasanın ihlali çıktı, bunlardan en önemlisi de meclisin vermiş olduğu Can Atalay'la ilgili milletvekilliğinin düşürülmesi kararıydı. 'Bu karar yok hükmünde' demiştik bir açıklamamızda ama bu karar Meclis'te tartışılırken kaba kuvvet ve şiddetin 2 milletvekilinin yaralandığı bir süreci yaşadık. Buna ilişkin de sözümüzü söyledik. Avukatlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik birçok talebimiz oldu. En yakın tarih, geçtiğimiz hafta cinayet büro önünde yaptığımız açıklamaydı. Ne yazık ki aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlarımız oldu. Avukatlar hiçbir zaman karakolların, savcılıkların kapı kulları olmayacak demiştik aynı düşünceyi yine ifade ediyoruz. Bu kurumları bu davranış biçiminden vazgeçmeye davet ediyor, bu davranış biçimini gerçekleştirenleri de açıkça protesto ediyor ve eleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımızın devamı adına yönetime adayız"

Son olarak Yılmaz "Geldiğimiz süreçte ne yazık ki özellikle genç meslektaşlarımız ve stajyerlerimizin yoğunlaştığı bir süreci getirdi. Hukuk tanımayan bir anlayışın temsil edildiği bir siyasal iktidardan bahsediyoruz. Bu anlayışa karşı mücadelemizi geçmişte devam ettirmiştik yine devam ettireceğiz. Bizim bir şiarımız var; korkmuyoruz, biat etmiyoruz, boyun eğmiyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. İşte bu gerekçelerle, ülke için, doğa için, kadın için, çocuk için, LGBTİ+ hakları için söylediklerimizi söylemeye, bu konulardaki çalışmalarımızı ve çabalarımızı devam ettirebilmek adına, genç meslektaşlarımızın, stajyerlerimizin sorunlarını dile getirebilmek, eyleme dökmek ve sokaklarda olabilmek adına bu dönem de İzmir Barosu yönetimine adayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Çağdaş Avukatlar Grubu aday yönetim listesi ise şöyle:

Başkan Adayı: Av. Sefa Yılmaz

Yönetim Kurulu Adayları: Av. Aylin Aras Öztürk, Av. Zöhre Dalkıran, Av. Canan Arıcı, Av.Dinçer Dikmen, Av.Arif Çınar Evrim, Av.Nesil Kör, Av.Erdem Oktar, Av.Emre Öktem, Av.Ceren Şen Tosun, Av.Gamze Şimşek

Disiplin Kurulu Adayları: Av. Hatice Aslan Atabay, Av. Hatice Şenay Atlı, Av. Meliha Aydın Tüfekçi, Av.Aslı Boldan Ertürk, Av.Sefer Keskim

TBB Delegasyon Adayları: Av. Eda Bekçi, Av. Ercan Demir, Av. Yakup Gül, Av.Türkan Karakoç, Av.Özkan Yücel

Denetleme Kurulu Adayları: Av. Mürüvet Suatoğlu Balcılar, Av. Erdem Boyacı, Av.Şebnem Çapın