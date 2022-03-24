İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

24.03.2022 20:14
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Soyer, CHP İl Başkanı Gönül Özel ve partililerle buluşmasında, "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"na katılmak için kente geldiklerini, Diyarbakır'ın İzmir için kardeş şehir olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Soyer, "Genç arkadaşlarımızla kucaklaştık. Onlarla buluşmak büyük bir heyecan. Diyarbakır ile İzmir arasındaki ilişkileri nasıl daha iyi geliştirebiliriz, bunları konuşmak istiyoruz. Burada geleceğe dair umutlarımızı büyütecek neler yapabiliriz, bunları konuşmak için geldik." dedi.

Soyer, partililerle görüşmesinin ardından tarihi Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nca (DTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kentler Arası İşbirliği Geliştirme Toplantıs'ına katılan Soyer, burada, kentte turizm ve gastronomi fuarı düzenlenmesinin son derece önemli adım olduğunu aktardı.

Soyer, Diyarbakır'ın çok büyük zenginliği olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de ne kadar kutuplaştırma, ötekileştirme ve ayrıştırma gayreti olursa olsun bunu başaramadıklarını düşünüyorum. Biz hala o kadim kültürümüzün zenginlikleriyle birbirimize destek olmaya devam ediyoruz. Ne zaman ki o ötekileştirme öne çıksa, güç kazansa biz aslında bir o kadar yoksullaşıyoruz, gücümüzden kaybediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın çok kırılgan bir durumda olduğunu, son 2-3 yılda İzmir'de depremden tsunamiye kadar birçok şeyi tecrübe ettiklerini aktaran Soyer, "Şunu gördük ki birbirimize ne kadar sahip çıkabilirsek bu felaketlerin yarattığı tahribat o kadar azalıyor. Bunu sadece felaket anlarında hatırlamamak lazım. Depremde yaşadık, bir bina çökmüş hepimiz can havliyle koşup binanın içinde kalan insanları kurtarmaya gayret ediyorduk." diye konuştu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da Diyarbakır ile İzmir'in birbirine çok benzeyen özellikleri olduğunu ifade etti.

Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İl Başkanı Gönül Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DTSO üyeleri ve iş insanları katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Turizm, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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