İzmir Büyükşehir Belediyesinden ağaç kesimiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta 72 ağacın palmiye kırmızı böceği ile mücadele kapsamında, ilgili yönetmelik dikkate alınarak kesildiğini açıkladı.

Kültürpark'ta ağaç kesildiği yönündeki haberlerle ilgili belediyeden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 2012 yılında yayınladığı Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği kapsamında kentte 14 yıldır bu zararlıya karşı mücadele edildiği belirtildi.

Bu yönetmelik uyarınca 2008-2021 yıllarında İzmir il sınırları içinde dişi popülasyonu düşürerek üremeyi azaltmak için tuzaklama yapıldığı ve 38 bin 150 dişi böcek yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yine 2008-2021 yılları arasında İzmir genelinde zararlının diğer ağaçlara yayılımını engellemek için yönetmelik uyarınca ölen 2 bin 117 ağaç imha edilmiştir. Kültürpark'taki söz konusu ağaçlar da maalesef bu palmiye kırmızı böceği nedeniyle ölmüş ve ilgili yönetmelik esas alınarak imha edilmiştir. Kültürpark'ta ağaç kesmek izne tabi olduğundan ölmüş ağaçların imhası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan izin alınmıştır. İşlem acil olduğundan öncelik ölen ağaçların kesilmesine verilmiştir. Ağaçların kökleri en kısa sürede çıkarılacaktır."