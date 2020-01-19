İzmir'de 38. Uluslararası Devecilik Festivali - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 38. Uluslararası Devecilik Festivali - Son Dakika

İzmir'de 38. Uluslararası Devecilik Festivali

6 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde 38. Uluslararası Devecilik Festivali düzenlendi.

İzmir'de 38. Uluslararası Devecilik Festivali, System.String[]

İzmir'in Selçuk ilçesinde 38. Uluslararası Devecilik Festivali düzenlendi.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamucak Arena'da gerçekleştirilen festivale, yerli ve yabancı misafirler ilgi gösterdi.

Festivalde Selçuk, Torbalı, Umurlu, Bodrum, Çine, Germencik, Muğla, Nazilli, Çanakkale gibi Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develer, çatım listesine göre güreşti.

Güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine, kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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