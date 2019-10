İzmir'de dijital kütüphane açıldı

İZMİR'de Türkçe, Çin, Akdeniz ve Felsefe veri tabanlarının kullanıldığı dijital kütüphane açıldı. İzmir'in ilk dijital kütüphanesini açmanın gururunu yaşadığını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dijitalleşme ile birlikte günlük hayatın şekillendiğini belirterek Kütüphaneler de dijitalleşmeye başlıyor. Bu değişimi gördüğümüz için okuyucuların kitaplara hızlı erişim sağlaması için bu kütüphaneyi kurduk dedi.

İzmir'de yazılı ve dijital verilere en hızlı erişimin sağlanması amacıyla kapalı ve açık okuma alanlarının bulunduğu, binlerce el kitabına tüm İzmirlilerin ücretsiz erişiminin sağlandığı ilk yerel dijital kütüphane açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk dijital kütüphanesi Şato Kütüphanesi CHP'li İzmir Milletvekili Kani Beko, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milli Kütüphane Başkanı Ulvi Puğ, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Varyant'ta bulunan Başkan Soyer'in başkanlık konutu olarak kullandığı yerin yanında bulunan kütüphane hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi sayısal grafik proje yönetmeni Serdar Katipoğlu, dijitalleşmeye beraber kütüphane teknolojilerinin geliştiğini söyledi. Katipoğlu, ilk kez bu kadar kapsamlı dijital kütüphanenin İzmir'de kurulduğunu açıkladı. İnternetin olduğu her yerde Şato Kütüphanesi'ni ulaşılabileceğini kaydeden Katipoğlu, Toplumdaki kültürel fark ortadan kalkacak. Yaşlıyla genç arasında fark kalmayacak. Kütüphaneler erişim temelli oldu. Burada çeşitli veri tabanları kullanılacak. Burası Türkiye'nin ilk telifli kütüphanesidir. Her türlü eserin telifi ödenmiştir dedi. İngilizce dergilerin bulunduğu kütüphanede İpek Yolu projesi bağlamında ele alınan Çin veri tabanının da bulunduğunu anlatan Katipoğlu, duvarları olmayan bu kütüphanenin tüm okurlara hayırlı olmasını diledi.

KİTAPLARA HIZLI ERİŞİM

Açılışta konuşan Tunç Soyer, Şato Kütüphanesi'nde 4 ayrı veri tabanının kullanıma açıldığını söyleyerek kullanıcıların Türkçe, Çin, Akdeniz ve Felsefe veri tabanlarının kullanıcılara sunulduğunu kaydetti. İzmir'in ilk dijital kütüphanesini açmanın gururunu yaşadığını anlatan Soyer, dijitalleşme ile birlikte günlük hayatın şekillendiğini belirterek İş yapış biçimleri değişiyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda her sektör bu değişimden nasibini alıyor. Her saniye gelişen teknolojiyle yaşamımıza dokunan her nesne dijitalleşiyor. Kütüphaneler de dijitalleşmeye başlıyor. Bu değişimi gördüğümüz için okuyucuların kitaplara hızlı erişim sağlaması için bu kütüphaneyi kurduk. Burası dönüşen ve dönüştüren bir kütüphane olarak tasarlandı. Kütüphanemiz yaşam boyu öğrenme felsefesinin en iyi uygulandığı dijital alan olacak. Kütüphaneler zamana açılan bir kapı geçmişle geleceğin kesişim yerleridir. Kütüphanenin içindeki kitapların mucizeleri vardır dedi. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'de ilk ve ortaöğrenim okullarına toplamda 45 bin kitap dağıttıklarını ifade etti.

Bu dağıtımların artarak devam edeceğine dikkat çeken Soyer, İzmir dışından gelen kitap talebi ihtiyacını bağış kitaplarla karşıladıklarını anlattı. Türkiye'nin ilk vapur kütüphanesini Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru'nda açtıklarını ifade eden Soyer, Pilot uygulama olarak başlatılan bu kütüphaneyi diğer vapurlarda da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı şekilde gezici kütüphaneyi yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İnsanın zihin zincirlerini kırdığı ve yeni fikirler ürettiği bir İzmir ve dünya hayalimiz var dedi.

KONAK'A YENİ KÜTÜPHANE

Milli Kütüphane Başkanı Ulvi Puğ, Fransa'da milli kütüphanenin 1461 yılında Türkiye'de ise 1946 yılında kurulduğunu söyleyerek Şu an sevinerek görüyoruz ki yerel yönetimlerde bu olay aşılmış. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka'da bir kütüphane açtık. Yeni nesil ve dijital kütüphaneler olmazsa olmazımız. Konak'a da 724 açık olacak bir kütüphane kazandıracağız dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tunç Soyer, öğrencilerle birlikte kütüphanenin açılışını yaptı.