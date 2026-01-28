İZMİR'de Feci Kaza: Sürücüye 18 Yıl Ceza - Son Dakika
İZMİR'de Feci Kaza: Sürücüye 18 Yıl Ceza

28.01.2026 17:19
Menderes'te bir trafik kazasında 5 kişi öldü, sürücü 18 yıl hapis cezası aldı. Yargıtay onadı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde makas atıp 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a (21) 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası kararı Yargıtay'da onandı.

Kaza, 30 Haziran 2023'te saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi, her iki araçtaki 20 kişi de yaralandı.

KAZA KAMERADA

Kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazanın ardından hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

'18 YIL CEZA ALDI'

Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2024 yılının eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın 'Bilinçli taksirle' olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı.

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, Koçak'ın yüzde 100 kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Daire, sanığın tehlikeli ve ani şerit değişiklikleri yaptığını, makas atarak kazaya sebep olabileceğini öngördüğü halde tehlikeli sürüşüne devam ettiğini ve bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edildiğine kanaat getirdi. Sanığın insanların öleceğini veya yaralanacağını öngörmesine rağmen bunu kabullenerek hareket ettiğine dair bir tespit bulunmadığını belirterek olası kastın oluşmadığına yer verdi. Daire, kendi becerisine ve şansına güvendiği için bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti. Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını karar vererek cezasını onadı.

YARGITAY'DAN TEMYİZ TALEPLERİNE RET

İstinaf Mahkemesi'nin kararını taraf avukatlarının temyiz etmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına ve ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığına vurgu yaptı. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığına, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına kanaat getirdi. Eyleme uyan suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği belirtilip tarafların temyiz sebeplerinin reddine karar verildi ve sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası kararı onandı.

'CAYDIRICI CEZALAR ELZEMDİR'

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığın B sınıfının yanı sıra başka sınıf ehliyetlere sahip olduğunu, kazayı kamyonet ile yaptığını ve kanun gereğince B sınıfı sürücü ehliyetinin geri alınması gerekirken, sanığa ait sürücü belgesinin sınıf belirtilmeden alındığını kaydetti. Yerel mahkemedeki bu kararı bozan Yargıtay, sanığın yalnızca B sınıfı ehliyetine el konulmasına karar verdi.

Kararı değerlendiren mağdur avukatlarından Aykut Dikencik, "Her ne kadar verilen ceza ölenlerin acılarını dindirmeyecek olsa da davanın sonuçlanmış olması adaleti kısmen de olsa yerine getirmiştir. Ancak ülkemizde çok sayıda sürücülerden kaynaklı ölümlü kazalar yaşanmakta olup bu konularda daha caydırıcı cezaların yasalaşması elzemdir" dedi.

Haber: : Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

