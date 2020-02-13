İzmir'de hastane çalışanlarından depremzedelere yardım - Son Dakika
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İzmir'de hastane çalışanlarından depremzedelere yardım

6 saat önce

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için topladıkları yardımları AFAD İzmir İl Müdürlüğüne teslim etti.

İzmir'de hastane çalışanlarından depremzedelere yardım, System.String[]

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için topladıkları yardımları AFAD İzmir İl Müdürlüğüne teslim etti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından bölgedeki ihtiyaçların belirlenmesinin ardından hastane çalışanları kendi aralarında yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan elektrikli battaniye ve kıyafetler deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere kamyona yüklenerek AFAD İzmir İl Müdürlüğüne gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Şimşek başlattıkları yardım kampanyasına destek olan tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Malatya, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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