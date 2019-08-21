İzmir'de HDP'den CHP'ye ziyaret

HDP İzmir İl Teşkilatı, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

HDP İzmir İl Eş Başkanları Abdülkadir Baydur, Besriye Tekgür ve HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan oluşan heyet, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bir araya geldi.

Yücel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu anlamdaki çalışmaların önemine değindi.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin görüşlerini aktaran Deniz Yücel, "Hafta başında belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alınması ve ardından kayyum atanması demokrasiye inanan bizleri ve tüm kesimleri rahatsız etti. Bu demokrasiye ve seçmen iradesine vurulan bir darbe. Biz bunu böyle görüyoruz." dedi.

İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmalarının sadece kendi sorunları olmadığını belirterek, "Ben şahsen CHP'den doğrusu daha ileri bir dayanışmayı görmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.