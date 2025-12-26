Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar - Son Dakika
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar

Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar
26.12.2025 02:59
İzmir'de 2 hırsız, soygun yapmak için girdikleri evin sahibi 81 yaşındaki Erdinç Kavut'u bıçaklayarak öldürüp kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri evin sahibi Erdinç Kavut'u (81) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, kendilerini kapının önünde otomobilde bekleyen sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Lale Mahallesi 3582 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bahçesine arka taraftan atlayarak giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, giriş kattaki evin içerisine girdi. Burada gıda tarzı ürünler çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavut ile karşılaştı.

YAŞLI ADAMI BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Yaşanan arbede sırasında Kavut göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli ise hızla evden dışarı çıktı. Şüpheliler, kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan Kavut'un eşi yardım çığlığı attı. Daireye gelen apartman sakinleri Erdinç Kavut'u yerde 'atarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Kavut'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

POLİS 3 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Savcının incelemesinin ardından Kavut'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Konak, Polis, İzmir, Suç, Son Dakika

04:36
