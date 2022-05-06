İzmir ve Manisa'da orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı

06.05.2022 12:08
İzmir ve Manisa'da orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı

İzmir ve Manisa'da olası bir orman yangınına müdahale edilmesi amacıyla bu sezonki planlama kapsamında hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki Kemalpaşa ilçesinde konuşlandırıldı.

İzmir ve Manisa'da olası bir orman yangınına müdahale edilmesi amacıyla bu sezonki planlama kapsamında hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki Kemalpaşa ilçesinde konuşlandırıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir ve Manisa'da havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin de arttığı kaydedildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilkinin bölgeye gelerek göreve başladığı belirtilen açıklamada, Kemalpaşa ilçesinde 1 Mayıs'ta konuşlanan yangın söndürme helikopteri mürettebatının 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Seferihisar'da 16 Mayıs'ta, Gümüldür, Bergama ve Akhisar'da 16 Haziran'da göreve başlayacak yangın söndürme helikopterlerine ek olarak 2 Haziran'da da 2 yangın söndürme uçağının, Selçuk Havaalanı'nda konuşlanacağı bildirildi.

İzmir ve Manisa'da orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı
İzmir ve Manisa'da orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı - Son Dakika


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