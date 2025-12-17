Altay bebeği hayattan koparan faciada 'kimyasal silah' suçlaması

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda 11 Kasım 2024 tarihinde tahtakurusu istilasına karşı yapılan ilaçlama facia ile sonuçlandı. İlaçlamanın ardından üçüncü katta yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı bebek hayatını kaybetti, bina sakinlerinden 3 kişi ise hastanelik oldu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. İhtisas Kurullarından beklenen raporlar dosyaya sunuldu. Raporlarda ölüm ve zehirlenmelerin kullanılan ağır kimyasal ilaçla doğrudan bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

ZİRAAT MÜHENDİSİ VE YARDIMCISI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, 11 Aralık 2025 tarihinde ilaçlamayı gerçekleştiren ziraat mühendisi ve ona yardım eden kişi hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, 'olası kast' vurgusuyla İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, delil durumu ve suçun ağırlığını dikkate alarak her 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

"KİMYASAL SİLAH" SUÇLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, raporların hemen ardından iddianameyi tamamlayarak İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Savcı, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine karşın ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan iddianame, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.