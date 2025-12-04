Hafriyat kamyonu, önüne kattığı otomobili 100 metre sürükledi - Son Dakika
Hafriyat kamyonu, önüne kattığı otomobili 100 metre sürükledi

Haberin Videosunu İzleyin
Hafriyat kamyonu, önüne kattığı otomobili 100 metre sürükledi
04.12.2025 14:37  Güncelleme: 16:05
Hafriyat kamyonu, önüne kattığı otomobili 100 metre sürükledi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir hafriyat kamyon ile çarpışan otomobil, kamyonun önünde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra kurtulabildi. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde korku dolu bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konak'tan Bornova yönüne seyreden 35 FH 880 plakalı hafriyat yüklü kamyon, aynı istikamette ilerleyen 34 GCA 141 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇTA MAHSUR KALAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çarpışmanın ardından hafriyat kamyonu, önüne aldığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükleyerek güçlükle durabildi. Kaza nedeniyle araçta sıkışan kadın sürücünün büyük korku yaşadığı ve olay yerinde sinir krizi geçirdiği belirtildi.

ÇEVREDEKİLER SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞTU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar panik içindeki sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hafriyat kamyonu, önüne kattığı otomobili 100 metre sürükledi

SON DAKİKA: Hafriyat kamyonu, önüne kattığı otomobili 100 metre sürükledi - Son Dakika
