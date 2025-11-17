İzmir\'de korku dolu anlar, seyir halindeki otobüs alev aldı

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Ramazan Y'nin kullandığı 35 DB 6229 plakalı ESHOT otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR HEMEN TAHLİYE EDİLDİ

Dumanı fark eden sürücü, aracı Karataş mevkiinde yolun sağına park ederek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar oluştu.

BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın esnasında güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otobüsün çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Otobüsün 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi ile Konak arasında sefer yaptığı öğrenildi.