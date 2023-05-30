İzmir'de ve Denizli'de sağanak yağmur sokakları göle çevirdi

Meteorolojinin uyarısının ardından, İzmir'in bazı noktalarında sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede etkili olan yağışla beraber, kentte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ve motosiklet sürücüleri, biriken sularda ilerlemekte güçlük çekti. Biriken sular, kimi bölgelerde ise trafiği durma noktasına getirdi, vatandaşlar çaresiz kaldı.

METEOROLOJİ YARIN İÇİN DE UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için yeni bir yağış uyarısı daha yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre: 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in; Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DENİZLİ DE SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM

Denizli'de hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağış da akşam saatlerinde de başlamasıyla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Uzun süre şiddetli devam eden yağmur, gece saatlerinde zaman zaman yağmaya devam etti. Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerin neredeyse tamamında yağan yağmur sonrası yollar adeta göle döndü. Bazı noktalarda dere taşması ve evleri su basma olayları olurken, ekipler güvenlik önlemlerini alarak vatandaşların yardıma koştu. Yol çökmesinden kaynaklı meydana gelen kazalarda çok sayıda vatandaşında yaralandığı öğrenilirken, yağıştan tarım arazileri de nasibini aldı.