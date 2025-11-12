İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
12.11.2025 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı'da silahlı saldırıda H.E. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakaladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda H.E., hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan 5 şüpheli, silahla ateş açtı.

BİLANÇO AĞIR

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bu sırada iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.E., ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YAKALANDI

Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silah ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelileri emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bayraklı, Güncel, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
Netanyahu’dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira
Attığı golün ardından ağlamıştı Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

23:33
İBB iddianamesinde ortaya çıktı CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
23:32
Gürcistan’da Askeri Kargo Uçağı Düştü
Gürcistan'da Askeri Kargo Uçağı Düştü
22:43
Ahmet Özer serbest bırakıldı
Ahmet Özer serbest bırakıldı
20:14
Gürcistan’da
Gürcistan'da
19:49
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
19:10
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 01:37:28. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.