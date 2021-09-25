Üye Girişi
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

25.09.2021 06:05

Son dakika haber... İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya (29) evine döndüğü sırada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya (29) evine döndüğü sırada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Maya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, beyaz renkli hafif ticari araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayın ardından Serdar Maya'nın kanlar içerisinde yerde yattığı sırada köpeğinin yanına kimseyi yaklaştırmadığı söylendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 370 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI'

Öte yandan, olay anında bir adrese paket servis götüren kurye Cemal Keskin o anları şöyle anlattı:

"Ben kuryeyim, yoldan geçerken karşıma çıktı, o şekilde gördüm. Pakete gidiyordum, silah sesi duydum. Bir iki el sıktıktan sonra beyaz bir arabayla kaçtı. Vatandaş yerde yatan kişiye yardımcı olmaya çalışıyordu bende polisi aradım. Yanında köpek vardı, köpek yanına yanaştırmıyordu" dedi.

Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Karabağlar, Tragger, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı 00:06 ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz 22:40 Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor 21:40 Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı 18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 17:13 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım 13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı         
00:43
Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar         
23:38
Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım         
22:23
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 06:53:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement