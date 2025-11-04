İzmir'de Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı
04.11.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı
Haber Videosu

Konak'ta A.T., husumetlisi A.Y. tarafından tabancayla vuruldu. A.Y. yakalandı, A.T.'nin durumu kritik.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi husumet nedeniyle otomobilinde motosikletli bir saldırgan tarafından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

HUSUMETLİSİNE OTOMOBİLİNDE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 16.30 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi Katlı Otopark önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen A.T.'nin kullandığı 34 GGU 279 plakalı otomobilin yanına motosikletiyle yanaşan A.Y., tabancayla ateş açtı. A.Y., ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin kaçma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DURUMU AĞIR

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sol kolundan yaralandığı belirlenen A.T.'yi, ambulansla, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.Y.'nin aralarındaki husumet nedeniyle A.T.'li vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan saldırganın açtığı ateş sonucu bir taksinin de isabet aldığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

olaylar, Polis, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emrah sahnelere geri döndü Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın mekanından adisyon paylaşıldı Fiyatlar tartışma yarattı MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı
Gece yarısı bombası Süper Lig’in köklü takımı artık Çağdaş Atan’a emanet Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi
Avukatlık ücretlerinde zam oranı resmen belli oldu Avukatlık ücretlerinde zam oranı resmen belli oldu
Peru, Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesti Peru, Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesti
Vinç dehşeti Mahalleli deprem oluyor sandı Vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor sandı
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’dan yeni açıklama O bölgeyi işaret ederek uyardı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Selahattin Demirtaş’tan AİHM kararına ilk yorum Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum
Özdağ’dan Davutoğlu’nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa... Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

23:28
Liverpool taraftarlarından Arda Güler’e olay tepki
Liverpool taraftarlarından Arda Güler'e olay tepki
23:12
Leroy Sane’den kariyeriyle ilgili bomba açıklama: Geri döneceğim
Leroy Sane'den kariyeriyle ilgili bomba açıklama: Geri döneceğim
22:49
Bahçeli’den sonra bir Demirtaş çıkışı daha Partinin ağır topu net konuştu
Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu
22:31
Bir süredir tedavi görüyordu Bekir Bozdağ’ın son hali dikkat çekti
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
22:02
Youri Reeger: Galatasaray’ın korkulacak oyuncusu yok
Youri Reeger: Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok
21:35
Hükümet krizi büyüyor ABD hava sahası her an kapanabilir
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir
21:29
Gerçek ortaya çıktı Aldatıldığını öğrenen Nicki Nicole, dünyaca ünlü futbolcuyu terk etti
Gerçek ortaya çıktı! Aldatıldığını öğrenen Nicki Nicole, dünyaca ünlü futbolcuyu terk etti
21:13
Sudan’da vahşet devam ediyor Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu
20:59
Ünlü Rus model, Türkiye’de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
20:14
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
19:25
İmamoğlu’nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2025 01:22:59. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de Tabancalı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.