Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uygur Türklerine Destek Mitingi

İzmir'de Uygur Türklerine Destek Mitingi

55 dakika önce

İzmir'de, Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu tarafından Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını protesto etmek amacıyla miting düzenlendi.

İzmir'de Uygur Türklerine Destek Mitingi, System.String[]
İzmir'de, Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu tarafından Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını protesto etmek amacıyla miting düzenlendi.

Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen federasyon üyeleri, İstiklal Marşı okudu.

Federasyon Başkanı Murat Urhan, yaptığı konuşmada, mitinge katılanlara teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Ali Osman Karabulut da ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kullanan Çin'in, bütün dünyanın gözü önünde Müslüman Uygur Türklerini asimile etmeye çalıştığını söyledi.

İnsan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, asimilasyon politikası nedeniyle 1 milyondan fazla soydaşın halen kamplarda tutulduğunu belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Devlet terörü, bu bölgede çok acımasız biçimde uygulanıyor. Türkiye nerede bir zulüm varsa, gözyaşı varsa, hemen ses veriyor. Bütün dünyayı ve özellikle İslam alemini, duyarlı, kararlı biçimde bu vahşeti, soykırımı, insanlık dışı uygulamaları durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından Uygur Türkleri için dualar edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Uygur, Güncel
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