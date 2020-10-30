İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı binadan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Ege Denizi 'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir 'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?