İzmir için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İzmir'de yaşanan depremler ile ilgili aynı ve gıda yardımı kampanyası başlatıldı.

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardım kampanyası başlatıldı. Yapılan açıklamada "İzmir İlimizde ve çevresinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ve aşağıda içeriği belirtilen standart gıda kolisi ya da yeni battaniye yardımında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız ile kuruluşlarımızın, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak iletişime geçmeleri rica olunur" denildi.

Yardım kolisi içerisinde; Pirinç 5 Kg, Bulgur 2,5 Kg, Kuru Fasulye 2,5 Kg Mercimek 2,5 Kg, Ayçiçeği Yağı 5 Litre, Domates Salçası 0,8 Kg, Şeker 5 kg, Tuz 0,5 Kg, Un 1 Kg ve Çay 2 Kg.

Yardım yapmak isteyenler Düzce Merkez Vakfı 380 523 16 69, Akçakoca Vakfı 380 611 63 32, Cumayeri Vakfı 380 735 36 69, Çilimli Vakfı 380 611 52 58, Gölyaka Vakfı 380 711 31 96, Gümüşova Vakfı 380 731 29 53, Kaynaşlı Vakfı 380 544 43 06

Ve Yığılca Vakfı 380 651 45 42 telefonlarından ulaşılabilecek. - DÜZCE