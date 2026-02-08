İzmir İktisat Kongresi\'nde Genel Kurul Yapıldı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Burası, iktisat kongresi binası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iktisat mücadelesini başlattığı yer. Burası atıl bir yerdi, bizler İzmirlilerin hizmetine kazandırdık. Tıpkı Selanik'teki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evini nasıl şahlandırıp, 10 Kasım'da hizmete açtıysak, aynı şekilde burayı da hayata geçirdik. İzmir ne demekse Selanik de o demektir" dedi.

İzmir Balkan Göçmenleri (BAL-GÖÇ) Kültür ve Dayanışma Derneği'nin İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, 18'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul'a; İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, BAL-GÖÇ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdürrahim Nursoy ile birlikte dernek üyeleri ve çeşitli parti temsilcileri katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, babasının Şanlıurfalı, annesinin İzmir Tireli bir Balkan göçmeni olduğunu belirtip, "Bu Genel Kurul'a davet edildiğimde siyasi konuşma yapmamak için tavsiyeler aldım. Arkadaşlarım çok yakından bilir. Birisi, bana 'Bu konu siyaset dışı' dediğinde cinlerim tepeme çıkıyor. Her nefes aldığım saniye siyasetin ve seçilmişlerin doğrudan alanıdır. Biz bunlar için mücadele ediyoruz. Milletvekili olarak sizin vekaletinizi aldık, bunun mücadelesini veriyoruz. Kıbrıs meselesi ya da Balkanlar için 'Bu konu siyaset dışı' dediler. Bakanlar kurulu ve seçilmiş bir başbakan üstüne bürokratik cumhurbaşkanlığı koyarak getirilen meseleleri çeşitli zamanlar gördük. Biz siyaseti ve seçilmişlerin görüşünü önemsiyoruz" dedi.

'MÜCADELEMİZ, HAK MÜCADELESİ'

Balkan Türklerinin gaddarca bir tutum ile karşılaştığını anlatan İnan, "Etnik soykırım ile karşılaştılar. O nedenle onların çektiği acılar bizim pusulamızdır. Onların çektiği mücadele bizim onur nişanemizdir. AK Parti olarak 25 sene boyunca dışlananların haklarını savunduk. Mücadelemiz, hak mücadelesi. Burası, iktisat kongresi binası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iktisat mücadelesini başlattığı yer. Burası atıl bir yerdi, bizler İzmirlilerin hizmetine kazandırdık. Tıpkı Selanik'teki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evini nasıl şahlandırıp, 10 Kasım'da hizmete açtıysak, aynı şekilde burayı da hayata geçirdik. İzmir ne demekse Selanik de o demektir. Öte yandan Bulgaristan ve bizlerin gururu 'Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu'nun evini de müzeye dönüştürüyoruz" diye konuştu.

'İZMİR'DEKİ BU ÇİLELİ DÖNEMİ BİTİRECEĞİZ'

Eyyüp Kadir İnan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aralarında geçen diyaloğun sorulması üzerine İnan, şunları söyledi:

"İzmir'de sıkıntılar giderilsin diye yoğun bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bizim iyi niyetimiz zayıflık sanılıyor. Seçimlere az zaman kaldı. Beceriksizliklerini çeşitli ideolojik iftiralarla örtmeye kalkmasınlar. İzmir'in çöp konusunda tesisleşme sözlerini versinler. Çünkü kaçak izinleri o sözler için aldılar. Körfezi temizlesinler, kayıp kaçak sorununu da çözsünler. Artık bakanlık koridorlarında yapamayacağı sözleri vererek, İzmirlileri kandırdıklarını bizler vatandaşımıza anlatıyoruz. En son yaptığı kadraj terbiyesizliğini de misliyle kendisine iade ettik. Bizim hiçbir milletvekilimiz kadraj meraklısı değil. İzmir'e hizmet meraklısı. Biraz onlar da bu meselelerle ilgilensinler. Ama onların sadece tembellikleri var. İnşallah bu çileli dönemi bitireceğiz. İzmir'de en fazla çalışan kadrolar olduğumuzu vatandaşlar da takdir ediyor. Kendi partisindeki aktarmalı vekillerle asla bizi karıştırmasın. Biz aktarmasız vekiliz. Doğrudan İzmirliyiz. Ama onlar maalesef bu şehirde belediye başkanının beceriksizliğini millete anlatıyorlar. Çünkü yaptıkları icraat yok. Bu şehre en ufak katkıda bulunmak istiyorlarsa İzmirlilik adına, belediye koridorlarında her türlü komisyonculuğu yapan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarırların akrabalarını temizlesinler. Burası İstanbul değil, kooperatif yolsuzluğunda olduğu gibi hırsızlıklara müsaade etmeyiz. Etkin muhalefete devam ederiz. İyi niyetimiz istismar edilirse cevabı veririz. Sürekli karşımda yalan söyleyen biri var. Borcunu ödeyememiş hala 'Krediden yararlanamıyoruz, Ankara engel oluyor' diyerek yalanların en büyüğünü söyleyen birileri var. Zaten bu CHP'lilerin 25 senede İzmir'de söylediği yalanları toplayın dünya tarihinde yoktur."

'ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Kılıç, "Kültürü yok sayılan ama teslim olmayan bir halkın torunlarıyız. Bizi ayakta tutan şey, bu hafızamız. Herkes bilsin ki kimliğimizi yolda kaybetmedik. Bu topraklara sonradan eklenmedik. Eğer bugün burada başımız dik, özgürce ve bir arada yaşıyorsak, bunun da mimarı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çok şey borçluyuz ve o borcumuzu hiçbir şekilde ödemeyiz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Bulgaristan Türklerinin 200 yıllık bir hikayeye sahip olduğunu belirtip, "Bu bir dramdır, bir mücadeledir, bir direniştir. Osmanlı-Rus Harbi'nden başlayıp Birinci Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı ve bugüne kadar bir direnişin öyküsüdür. Sizin mücadelenizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olacağız" diye konuştu.

'BU YOL GÖÇ YOLU DEĞİL, HAYSİYET YOLUDUR'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "İzmir'in mayasında Balkanların emeği, duası vardır. Bu şehrin gelişmesinde alın terleri vardır. Devlet zayıflarsa millet yara alır, millet bölünürse tarih tekerrür eder. Kimliğimizi tartışma konusu yapanlara, kardeşliğimizi zedelemek isteyenlere cevabımız; birliğimiz, kardeşliğimizdir. Balkan göçmenleri bu topraklara keyfinden gelmedi. Kimse ata toprağını bırakmak istemezdi. Bu yol göç yolu değil, bir haysiyet yoludur. Sizi buraya getiren şey teslimiyet değil, başkaldırıdır" dedi.

Genel Kurul'da tek aday olan mevcut başkan BAL-GÖÇ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdürrahim Nursoy ve yönetim kurulu yeniden göreve getirildi.