"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

Ekipler, 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el koydu. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 794 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de Jandarma 794 Kaçak Göçmen Yakaladı - Son Dakika

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