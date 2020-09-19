İzmir'in EuroVelo gururu

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun (ECF) geçen yıl İzmir'in EuroVelo'ya (Avrupa Bisiklet Yolu Ağı) dahil olma talebini kabul etmesinin ardından, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergahı'nın resmi açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla bugün yapıldı. Seferihisar'daki Teos Antik Kenti'nde düzenlenen törende Tunç Soyer, Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan 500 kilometrelik bisiklet rotası ile bu uluslararası ağa dahil edilmenin kent için gurur verici olduğunu ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmir'in bu ağa katılmasıyla beraber şehrin sürdürülebilir turizm, ulaşım ve ekonomik açıdan gelişimine katkı sağlanacak. Program kapsamında Teos Antik Kenti ile Azmak Koyu arasında bisiklet turuna katılan bisikletçiler, yaklaşık 17 kilometre pedal çevirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bisiklet deyince aklımıza spor ve sağlık geliyor. Aynı zamanda ulaşım imkanı da sağlayan bisiklet, şimdi de görüyoruz ki bir sürdürülebilir turizm enstrümanına dönüştü. Çünkü deniz ve kum mevsimi ile sınırlı olmayan ve klasik turizm destinasyonlarının dışına çıkılmasını mümkün kılan bir enstrüman. Türkiye'den sadece İzmir'in girmiş olması ve geçen yıl 500 kilometrelik Efe-Bergama güzergahının bu uluslararası ağa dahil olması gerçekten kent için büyük bir gurur. Diliyorum ki bu uluslararası marka çatısı altında yeni güzergahlar, uluslararası rotalara eklenecektir" dedi. EuroVelo Türkiye Ulusal Koordinatörü Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği adına Feridun Ekmekçi ile Adnan Cangır, Başkan Tunç Soyer'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.