İzmir-kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 80 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Kınık, Bergama ve Dikili ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için ülke geneliyle eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kınık'ın Cumalı Mahallesi Çakmak mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikimine, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Kınık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Erbaş, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Bergamalı ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından 80 bin fidan toprakla buluşturulup, can suyu verildi.