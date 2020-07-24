İzmir Kurban Bayramına hazır - Son Dakika

İzmir Kurban Bayramına hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedi taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek.

İzmir Kurban Bayramına hazır, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedi taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 12 çadır kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 187 TL ceza kesilecek.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu İzmir genelinde 332 kesim ile 251 satış yeri belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimleri için 12 çadır ve yedi konteyner kurmaya hazırlanıyor. Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda; çadır, su, havalandırma tesisatları kuracak. Ekipler çadırlar için zemin beton, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör, su tesisatı çalışmalarını ve foseptik çukuru ve kompresör bağlantılarını da tamamlandı.

Üç noktada gezici kesim ünitesi var

Büyükşehir belediyesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler alan "gezici kurban kesim ünitelerini" bu yıl da hizmete sunacak. Bayraklı'da Doğançay Mezarlığı yanında (2 adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı'nda (2 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (2 adet büyükbaş) olmak üzere 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri ile hizmet verilecek. Konak, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ilçelerinde kurulan kesim çadırları ise İlçe Kurban Hizmetleri'ne kesim yapılması amacıyla devredilecek.

Kaçan hayvanlar için ekip kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol ilçelerde görev yapmak üzere arife ve bayramın 3. günü dahil kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için bir ekip hazır bulunduracak. Ekiplere 293 35 61 ve 293 35 64 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Mezbahalardan kesim için sıra alımı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak. Mezbahalarda kurban kesimi için sıra alımı ise başladı. 3 ilçedeki taşınabilir kurban konteynerleri için randevu alımı 27 Temmuz'da başlayacak. Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen; Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Sağlık ve temizlik için önlemler alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. Hayvan satış, çadır ve atık toplama alanlarında karasinek üremesini önlemek amacıyla ilaçlama ve toz kireç uygulaması her gün yapılacak.

Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir yerde toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam edecek. Pandemi kuralları gereği ateş ölçümü yapılacak ve 38 derece üzerinde ateşi bulunan yurttaşlar kesim alanlarına alınmayacak.

Yasak yerde kesimin cezası 187 TL

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanununun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve belediye zabıta görevlileri tarafından 187 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 350 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 95 TL indirimle 255 TL ücret alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 120 TL, diğer günler 75 TL'lik kesim tarifesi uygulanacak. Vatandaşlar, büyükşehir belediyesi mezbahalarının bulunduğu ilçelerdeki yerel hizmetler binalarından kesim sırası alabiliyor. Kesimde yurttaşlara, görevli personel tarafından ayrıca gıdaya uygun et taşıma poşetinin dağıtılacağı ifade edildi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Kurban Bayramına hazır - Son Dakika
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