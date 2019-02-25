İzmir Ödemiş'te İpek Böcekçiliğini Canlandırıp, Kadınlara Gelir Sağlayacak Proje

Ödemiş'te ipek böcekçiliğini canlandırıp, kadınlara gelir sağlayacak projeİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir zamanlar yaygın olan ipek böcekçiliğini canlandırarak ev kadınlarına yeni bir gelir kapısı kazandırmayı amaçlayan 'Becerikli Kınalı Eller İpek Böceği Üretimini Canlandırıyor Projesi' başlatıldı.

Ödemiş'te ipek böcekçiliğini canlandırıp, kadınlara gelir sağlayacak proje



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir zamanlar yaygın olan ipek böcekçiliğini canlandırarak ev kadınlarına yeni bir gelir kapısı kazandırmayı amaçlayan 'Becerikli Kınalı Eller İpek Böceği Üretimini Canlandırıyor Projesi' başlatıldı. Proje için Ödemiş Belediyesi tarafından Üçkonak Mahallesi'nde sağlanan alana 1065 dut fidanı dikildi. Proje kapsamında, 'İpek Böceği Besleme Evi ve Dutluk Tesisi' de kurulacağı bildirildi.



Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nün 'Becerikli Kınalı Eller İpek Böceği Üretimini Canlandırıyor Projesi' Ödemiş Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirildi. Projenin tanıtımı için Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez katıldı. Program boyunca Ödemiş Kadın Kooperatifi üyesi Gülsüm Ergin kozadan ipek çekimi yaptı.



Projeye katılan Ödemişli kadınmlar adına konuşan Aynur Dumanlılar, bir zamanlar Birgi Mahallesi'nde çok yaygın olan ipekböcekçiliğinin 1990'lı yıllarla birlikte azalmaya başladığını söyledi. Dumanlılar, buna rağmen Ödemiş ve Birgi ipeğinin ününün hiç azalmadığına dikkati çekip, "İstanbul'da fuara katıldım. En çok ilgiyi Birgi ipeği gördü. İlgi o kadar çoktu ki broşürler tükendi. Bu kültürü yeniden yaşatmak istiyoruz. İpeğimizin Birgi olarak, Ödemiş olarak üretiminin artmasıyla dünya çapında ne kadar büyük değere sahip olacağını göreceğiz" dedi.



İPEK BÖCEĞİ BESLEME EVİ İNŞA EDİLECEK



Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Gülten Yeldiren Kahraman da projeyle ilgili bilgiler paylaştı. Proje çerçevesinde ipek böceği besleme evi inşa edileceğini aktaran Kahraman, projenin amacının Birgi ve Üçkonak Mahalleleri'ndeki kadın üreticilerle birlikte ipek böceği üretimini canlandırıp, kozaların, sağlıklı, temiz ve kaliteli olarak yetiştirilmesi olduğunu anlattı. Proje sonunda, kadın çiftçilere verilen eğitimlerle birlikte bu yıl 7-8 kilogram olan koza verimini 30-40 kilograma yükselteceklerini söyleyen Kahraman, Ödemiş'te geçmişi 1300'lü yıllara kadar uzanan ipek böcekçiliğinin canlandırılması ile kadınların ev ekonomisine de katkı sağlanacağını belirtti.



'KADIN ÇİFTÇİLERİMİZ ROL MODELİMİZ'



İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan da Ödemiş Belediyesi'nin projeye sağladığı destekle çalışmalara başladıklarını belirtip, kadınların tarımsal üretimde lider olduğuna dikkati çekerek, "Kadın çiftçilerimiz rol modelimiz" diye konuştu.



Dutluk kurulması sayesinde projenin başarıya ulaşacağını vurgulayan Bakan, "Biliyorsunuz ki ipek böceğinin tek gıdası dut yaprağıdır. Bir kutu ipek böceği yaşamı boyunca 450-500 kilogram dut yaprağına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple proje dahilindeki kadın çiftçilerimize kaliteli malzeme sağlamak amacıyla toplam 5 dekar alanda ipek böceği beslenmesine uygun dut bahçesi tesisi ve 117 metrekarelik ipek böceği besleme evi inşası gerçekleştirilecektir. Besleme evi içine kerevet, nem ölçer, ısı ölçer, askı tel gibi malzemeler de temin edilecektir" dedi.



'SAĞLIKLI DUTLUKLAR OLUŞTURACAĞIZ'



AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de Aydınoğulları Beyliği'nden bu yana Birgi'de ipekçiliğin hep gündemde olduğuna dikkati çekip,



"Benim çocukluğumda anneannemin evinde ipekböcekçiliği yapılırdı. Ama sonraki yıllarda sentetik ipeğin doğal ipeğin önüne geçmesiyle Ödemiş'te, Birgi'de ipekböcekçiliği kayboldu. Bizim belediye olarak tahsis ettiğimiz alanda tarım ilaçlarından etkilenmeyecek, sağlıklı dutluklar oluşturacağız. Hünerli kadınlarımız ipek böcekçiliği yapacak, ipeğimiz yarınlara aktarılacak" dedi.



Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da "Bu proje kültürel değerlerimizi yeniden kazanmamıza vesile olacak" sözleriyle Birgi ipeğinin yeniden canlandırılması konusunda İŞKUR, Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi usta eğitmenlerinin gayretleriyle başarıya ulaşılacağını kaydetti.



'KADIN GÜÇLENİRSE AİLE GÜÇLENİR'



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Mardin milletvekilliği döneminde Mardin'deki kadın çiftçilerle akıllı tarım yaptıklarını belirterek, "Kadın güçlenirse aile güçlenir. Aile güçlenirse ülkemiz güçlenir anlayışıyla hareket ediyoruz. Heyecan verici bir proje. Üretimi çok düşmüş olan ipekböcekçiliğini canlandırmamız için dutluk ve yer ihtiyacımız vardı. Mahmut Başkanımız bizim istediğimizden fazlasını verdi. Geri kalan arazilerde de belki de Derik'te başardığımız gibi zeytin projemizi de hayata geçiririz. Bugün 30 kişiyle başlıyoruz ama daha çok kişiye ulaşacağımıza inanıyoruz. Ödemiş ipeğini canlandıracağız" dedi.



Milletvekili Çankırı daha sonra protokol üyeleriyle birlikte projeye katılan kadın çiftçilere sertifikalarını verdi.



Çankırı ve beraberindekiler daha sonra Üçkonak Mahallesi'ne hareket ederek, buradaki toplam 1065 dut fidanının dikileceği bahçede ilk fidanları toprakla buluşturdu.

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