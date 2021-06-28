İzmir ve Aydın'da üniversite sınavına giren gençler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı - Son Dakika

İzmir ve Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu yapılan sınavlara giren bir grup öğrenci, sınav öncesinde "Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, 1 liralık manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

İzmir Adliyesi önünde AK Parti Gençlik Kolları koordinasyonunda bir araya gelen öğrenciler, "Sınav kaygısı bizi, yalan sizi batırdı", "Hakkımızı helal etmiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Şirvan Kabak, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" şeklindeki paylaşımının belirli odaklarca yayıldığını söyledi.

Sınavdan bir gün önce paylaşılan "yalan haberin" tüm motivasyonlarını bozduğunu kaydeden Şimşek, şöyle dedi:

"Ülkemizin teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversite sınavına ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin sınavdan bir gün önce ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş, sınava girecek 2 milyon 607 bin 503 arkadaşımız ile milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı, her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalan yayılmasında aktör olmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanı biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasete malzeme etmesini asla unutmayacağız."

Kılıçdaroğlu'nun gençlere özür borçlu olduğunu kaydeden Kabak, "Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Aydın

Aydın Adliyesi önünde toplanan bir grup genç de Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık tazminat davası açtı.

Grup adına açıklama yapan Lütfiye Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" şeklindeki paylaşımının belirli odaklarca yayıldığını savundu.

Şimşek, "Biz buna artık şaşırmıyoruz ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açacaklarını belirterek, "Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz." dedi.