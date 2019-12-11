"İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika Ekonomi

"İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, "Yeşil Şehirler Programı" kapsamında faaliyet gösterdikleri 38 ülkedeki 35 belediyeye 1,5 milyar avroluk kaynak aktarımı sağlanacağını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, "Yeşil Şehirler Programı" kapsamında faaliyet gösterdikleri 38 ülkedeki 35 belediyeye 1,5 milyar avroluk kaynak aktarımı sağlanacağını bildirdi.

Kılıç, İzmir Swiss Otel'de düzenlenen İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı bilgilendirme toplantısında, 71 ülkenin hissedar olduğu uluslararası bir kalkınma bankası olarak 38 ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin yüzde 15'lik oranla portföylerinde en çok paya sahip ülke olduğuna işaret eden Kılıç, bugün itibarıyla 300'den fazla projeye 11,5 milyar avrodan fazla finansman sağladıklarını anımsattı.

Kılıç, bugüne kadar 7 belediyede 11 proje finansmanı için 450 milyon avroluk destek sağladıklarını vurgulayarak, "Yeşil Şehirler Programı kapsamında, faaliyet gösterdiğimiz 38 ülkeki 35 belediyeye 1,5 milyar avroluk kaynak aktarımı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu şehirlerimizin daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir alt yapıya sahip olması yönündeki yatırımlarını desteklemek istiyoruz." dedi.

İzmir'in Türkiye'de bu programa katılan ilk belediye olduğunu aktaran Kılıç, "İzmir, bu anlamda bir rol model olma özelliği taşıyor. Bunun Türkiye'deki diğer belediyelerimize öncülük yapmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

"EBRD ile 80 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzaladık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir'in en büyük projesi olan Üçyol- Buca Metro Projesi için EBRD ile 80 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, 13,3 kilometrelik güzergaha ve 1 milyar 70 milyon dolarlık bütçeye sahip projeyi 5 yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

EBRD'nin Yeşil Şehirler Programı kapsamında "Yeşil Şehirler Eylem Planı" hazırlanması için 300 bin avroluk hibe desteği sağladığına işaret eden Soyer, "Gururla söyleyebilirim ki bu destek, Türkiye'de ilk kez İzmir için verildi. Çalışma neticesinde hazırlanacak Yeşil Şehirler Eylem Planı'nın uygulanmasıyla su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim deşikliği gibi ekolojik sorunlarla ilgili çözümlere yönelik eylemler oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Planlamalar 2100 yılını da kapasayacak şekilde yapılmalı"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da 1958 yılından bu yana her gün günde en az 8 kez atmosferdeki karbondioksitin ölçüldüğü ve karbondioksit miktarının sürekli yükseldiği bilgisini verdi.

Çeşitli önlemler alınmasına rağmen bu artışın önüne geçilemediğini vurgulayan Kurnaz, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaklaşık 7 derecelik ısınmanın yaşanacağını ve yağışların da yüzde 30 azalacağını kaydetti.

Kurnaz, nüfusun artmasıyla kişi başına düşen su miktarının azaldığını belirterek, " İstanbul'da bu yüzyılın sonunda 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek. İzmir'de buna 55 derece diyebiliriz. Bunun bir hazırlığının olması lazım. Bizim planlamamızı 2100 yılını da kapasayacak şekilde köşede tutmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Avrupa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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