İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren HES kodu olmadan toplu ulaşım araçlarına binemeyecek - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 1 Aralık Salı gününden itibaren HES kodunu İzmirim Kart'la eşleştirmeyenler toplu ulaşımdan faydalanmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işleminin "has.eshot.gov.tr" internet sitesinde devam ettiği belirtildi.

Bunun dışında Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında, Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında, Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktalarının oluşturulduğu bildirildi.

Eşleştirme için son tarihin 30 Kasım Pazartesi günü olduğu bildirildi.

Uygulamayla biniş bilgileri, günlük olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.