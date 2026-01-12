Jale Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı - Son Dakika
Jale Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı

Jale Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odası\'nın Yeni Başkanı
12.01.2026 13:41
Jale Büyükdemir, Kahveciler Esnaf Odası'nda 25 yıllık eski başkanı geride bırakarak başkan seçildi.

İZMİRLİ esnaf Jale Büyükdemir (55), olağan genel kurulda aldığı yüksek oyla, Kahveciler Esnaf Odası'nın 25 yıllık eski yönetimini geride bırakarak yeni başkan seçildi. Baba mesleği işi 18 yıldır yaptığını belirten Büyükdemir, "Bundan sonra esnafla birlikte karar alıp birlikte yürüyeceğiz. Odamız artık görünmez olmayacak. İşin takibini yapacağız sonucunu vereceğiz" dedi.

İzmir Kahveciler Esnaf Odası'nın seçimli olağan genel kurulu, esnafın yoğun katılımıyla dün gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı genel kurulda üyeler gün boyu sandık başına gitti. Yarışta yeni başkan Jale Büyükdemir 380 oy alırken, 25 yıllık eski başkan İsmail Hakkı Kırdı ise 220 oyda kaldı. Böylelikle, Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu. Bir önceki seçimde de yarıştığını ancak 17 oyla kaybettiğini belirten Jale Büyükdemir, odanın ilk kadın başkanı olduğunu söyledi. Seçim öncesi çalışmalarını anlatan Jale Büyükdemir, "Ziyaretlerinde esnafa, odanın artık onların evi olması gerektiğini söyledim. 'Gelin birlikte odamıza sahip çıkalım' dedim. Allah'ın izniyle şu an da esnafın evi oldu" dedi.

'BİR KADIN OLARAK ZORLANDIĞIMIZ ANLAR OLDU'

Yaşadığı zorlukları anlatan Jale Büyükdemir, "Babam 65 yıllık kahvehane işletmecisi. Biz kahve kokuları ile büyüdük. 18 yıldır da ben işletiyorum. Babamın rahatsızlandığından sonra ocağın başına geçtim. Bir kadın olarak zorlandığımız anlar oldu. Duruşun iyi ise niyet iyiyse akıbet de iyi olur. Mesela 'kahvehaneciyim' diye ev vermemişlerdi. Bazen insanlarda böyle bir algı oluşabiliyor. Mesleğimde sabah kepengi açmanın huzurunu da akşam kapıdaki o son sandalyeyi içeri almanın da mutluluğunu bilirim. Bereketi de bilirim, siftahsız kapatmanın anlamını da bilirim. O kadar kolay bir işimiz yok ama sabredersen ve azmedersen yapabilirsin. Önce bu işin mutfağında olacaksın. İşin mutfağını biliyorsan sorun yok" dedi.

İŞİN EN PÜF NOKTASI BİRLİĞİ VE DİRLİĞİ SAĞLAMAK

Mesleğinin püf noktalarını anlatan Jale Büyükdemir, "Yaptığımız işin en püf noktası birliği ve dirliği sağlamak. Çünkü insanlar buraya sosyalleşmeye geliyor. Emeklilerin gidebileceği evleri buralar. Burası pazarcıların ve sokak satıcılarının pazar yeri. Burası dertleştiğimiz yer. Mutluluklar ve mutsuzluklar hep burada paylaşılıyor. İnsanları, birliği ve dirliği seviyorum. Mesleğimiz zor. Hafta sonu veya bayram iznin yoktur. Bu işi yaparken çayı nasıl demlemen gerektiğini bilmen gerekiyor. Güzel çay çıkartman gerekiyor. Temizlik ve hijyen önemli. Bunlar kahvehane işletmeciliğinin olmazsa olmazlarıdır" dedi.

ESKİ BAŞKANI ESNAF DEVİRDİ

Açıklamalarını sürdüren Jale Büyükdemir, "Bildiğim kadarıyla oda tarihinde ilk kadın aday bendim. İlk seçilen kadın başkan da ben oldum. Seçimde 25 yıllık eski başkanı esnaf devirdi. Esnaf, terk edilmeyi sevmez. Esnaf birliği sever. Şu an hissettiklerim daha büyük bir sorumluluğun altına girdim. Onlar bana inandığı için buraya geldim. Onların sorumluluğunu aldım. Nasıl faydalı olacağım şu anki tek düşüncem. Allah'ın beni utandırmasın. Çıktığım yolda muvaffak etsin. Elleri nasırlaşmış o esnafın emeklerine sahip çıktığımı görecekler onların sesi olacağıma söz veriyorum. Onlar bana yetki verdi güvendiler, inandılar. Allah beni utandırmasın" dedi.

İLK HEDEF KATI ATIK BEDELİ

O da başkanı olduktan sonra ilk hedefini de anlatan Büyükdemir, "Sudaki katı atık bedeli esnafın gerçekten belini büküyor. 9 lira su faturası geliyor 3 lirası katı atık bedeli. Esnafa çok büyük yük. Belediye başkanlarımızdan başlayarak hepsinden destek isteyeceğiz. Tek tek ziyaretler gerçekleştireceğiz. Çünkü su bizim can damarımız. Her şey onunla dönüyor" diye konuştu.

"Bundan sonra esnafla birlikte karar alıp birlikte yürüyeceğiz" diyen Büyükdemir, "Odamız artık görünmez olmayacak. İşin takibini yapacağız, sonucunu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jale Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı - Son Dakika

SON DAKİKA: Jale Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı - Son Dakika
