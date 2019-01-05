Son Dakika Haberleri: Jandarma 2 Bin 935 Kişiyi Sorguladı, 15 Şüpheliyi Yakaladı

Jandarma 2 Bin 935 Kişiyi Sorguladı, 15 Şüpheliyi Yakaladı

39 dakika önce

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan yol kontrol ve uygulamalarında 2 bin 935 şahıs ve 165 araç sorgusu yapıldı, aranan 15 şüpheli yakalandı.

Jandarma 2 Bin 935 Kişiyi Sorguladı, 15 Şüpheliyi Yakaladı, System.String[]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan yol kontrol ve uygulamalarında 2 bin 935 şahıs ve 165 araç sorgusu yapıldı, aranan 15 şüpheli yakalandı.

Aydın Jandarması tarafından il genelinde yapılan yol kontrol uygulamalarında, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde hükümlü ve tutuklunun kaçması ve 3 ayrı mahkemece çek ile ilgili karşılıksız işlem yapılması suçundan Ş. D. simli şüpheli, Söke Sazlı Mahallesi'nde kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.U. isimli şüpheli, Didim Akköy Mahallesi'nde Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan S. T. ve Nitelikli Dolandırıcılık suçundan M.D. isimli şüpheli, Yenipazar'da taksitle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan H.E. isimli şüpheli gözaltına alınarak, Sultanhisar'da ise M.Ö. isimli şahıs kayıp şahıs olarak aranmakta iken bulunarak ve ailesine teslim edildi.

Ayrıca Söke Yenidoğan ve Ağaçlı Mahallelerinde yapılan trafik ve asayiş timlerince yapılan uygulamada durdurulan araçlarda durumlarından şüphelenilen E.B., B.C.E., O.Ç.,E.İ. E.D. ve S.S. isimli şüphelilerin adli makamların talimatı ile idrar örneklerinin pozitif çıkması üzerine uyuşturucu kullanmaktan Y.Y. isimli şüpheli ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 018 TL olmak üzere 7 bin 185 TL idari yaptırım kararı uygulandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Aydın, Jandarma, 3. Sayfa
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