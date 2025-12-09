Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina - Son Dakika
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5\'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina
09.12.2025 09:39
Ülkeyi 7.5\'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkede dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Vatandaşları bilgi ve uyarıları takip etmeleri konusunda çağrıda bulunan Takaichi, "Japon Çukuru ve Chishima Çukuru'nda 8 veya üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelme ihtimali bulunuyor" dedi. Öte yandan deprem sonrasında yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında dün meydana gelen ve tsunami uyarılarının yapılmasına neden olan 7,5 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı.

EN AZ 30 KİŞİ YARALANDI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bugün yaptığı açıklamada deprem nedeniyle en az 30 yaralanma ile 1 konut yangını meydana geldiğini ifade etti.

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

"BİLGİ VE UYARILARI MUTLAKA TAKİP EDİN"

Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan sakinlere 1 hafta boyunca Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ile yerel yönetimlerden gelen bilgi ve uyarıları takip etmeleri çağrısında bulunan Takaichi, "Normal sosyo-ekonomik faaliyetlerinizi devam ettirirken, güvenli tahliye alanları ile rotalarını belirlemek ve devrilme ihtimali bulunan mobilyaları sabitlemek gibi günlük deprem hazırlıklarını sürdürün ve muhtemel bir sarsıntıda tahliyeye hazır olun" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

"8 VEYA ÜZERİNDE BİR DEPREM İHTİMALİ VAR"

Japonya Afet Yönetimi Direktörü Tsukasa Morikubo ise dün gece kaydedilen 7,5 büyüklüğündeki depremin daha büyük sarsıntılara zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Morikubo, "Dünya genelinde şu ana kadar meydana gelen deprem istatistiklerine göre, Pazartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen depremin ardından Hokkaido açıklarındaki Japon Çukuru ve Chishima Çukuru'nda 8 veya üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelme ihtimali bulunuyor" açıklamasında bulundu. Bu büyüklükte bir depremin meydana gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığının altını çizen Morikubo, "Ancak herkes canını korumak için önlem alma çağrılarına kulak vermeli" dedi.

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Depremin ardından Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için yapılan tsunami uyarısı sabahın erken saatlerinde kaldırılırken, bazı kıyı kesimlerinde yüksekliği 70 santimetreyi bulan tsunami dalgaları gözlemlendi.

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

NE OLMUŞTU?

Japonya dün merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7,5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının yerel saatle 23: 15'te, 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Önce 7,6 büyüklüğünde olduğu açıklanan, ancak daha sonra 7,5 olarak güncellenen deprem, Aomori'nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilmişti. Sarsıntı, başkent Tokyo ve çevresinde ise kısa süreli paniğe neden olmuştu.

Depremin ardından Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için tsunami uyarısı yapılırken, yetkililer yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceğini açıklamıştı. Yetkililer yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceğini belirtmiş, kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere yüksek kesimlere ya da yapıların üst katlarına çıkma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    onların müteahhitleri Karadenizli değil 66 5 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Bizde 100 bin kişi öldü nedeni cehalet, para hırsı, devlet 2 gün sonra müdahale etti insanlar bağıra bağıra yardım bekledi. Burası Müslüman Japonya inançsız sözde kafir . 44 2 Yanıtla
  • Murat Çelik Murat Çelik :
    Adamlar akıllı dini bütün insanlar 37 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Fay hatı üzerine inş ki 30 60 yaş yapılar ne bekleyebiliriz 3 5 Yanıtla
    Etirol Orhan Etirol Orhan:
    adına yakısır yorum olmus atmaca 5 1
    34ts6665 34ts6665:
    etirol ne mk 3 1
SON DAKİKA: Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina - Son Dakika
